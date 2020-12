Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina è il regno di chi ama mettersi ai fornelli. Inventare, creare, seguire ricette, sperimentare è una delle arti più belle di sempre. E anche chi non ama cucinare, delizia sicuramente il proprio palato in quest’area della casa. Ma, per apprezzarne al meglio tutte le qualità, bisogna anche conoscere a fondo gli oggetti che sono presenti. Perché ci sono delle funzionalità di alcune cose da sempre usate che non sono ancora state svelate. Proprio come quella di cui oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo parlare. Infatti, c’è un oggetto nella cucina che in realtà nessuno usa correttamente. Ecco come si fa per valorizzarne tutte le proprietà e farne buon uso!

La pellicola trasparente da cucina, uno degli oggetti più usati ma nel modo sbagliato

Tutti nei cassetti della propria casa hanno della pellicola trasparente da cucina. Si tratta di un oggetto utilissimo, che difficilmente non si trova nelle dispense degli italiani. Grazie ad esso, infatti, è possibile mantenere l’ordine in cucina. E, soprattutto, conservare i cibi in modo corretto, evitando che si rovinino o che vadano a male. Ma di questo oggetto tanto utilizzato, pochi conoscono il giusto uso. Infatti, c’è un oggetto nella cucina che in realtà nessuno usa correttamente. Ecco come si fa a utilizzare nel modo giusto la pellicola trasparente.

Come si utilizza realmente la pellicola trasparente?

Il discorso è molto meno complesso di ciò che può sembrare. Infatti, basterebbe osservare con attenzione la pellicola trasparente da cucina per capire come utilizzarla. Quando se ne stacca un pezzo per conservare degli alimenti o coprire un piatto già pronto, la si rovina sempre. Infatti, prendendone una striscia, il resto che rimane si aggroviglia, sprecando una buona parte di pellicola. Per evitare ciò, basterà guardare meglio la confezione. Osservando, si noteranno, sui due lati, dei piccoli intarsi. Basterà provare a spingerli entrambi con il dito. In questo modo, la pellicola rimarrà all’interno della confezione, senza fuoriuscire in maniera esagerata, rompendosi ed aggrovigliandosi. Seguendo questo consiglio, non solo si risparmierà pellicola, e quindi denaro, ma si darà anche una grande mano all’ambiente evitando gli sprechi!

Approfondimento

Ecco a cosa serve il buco nel manico delle padelle (e no, non è per appenderle)