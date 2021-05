È un metodo davvero infallibile. E se dovesse capitarci una cipolla sottomano possiamo provarlo anche noi.

In passato, quando ancora non c’erano i satelliti, né i potenti mezzi dell’Aeronautica, per prevedere il meteo si usavano le cipolle.

È un metodo che ci tramandano le nostre nonne: ecco perché molti per prevedere che tempo farà prendono una cipolla e la usano in questo modo

Si tratta di tradizioni contadine che rilevano l’umidità di alcuni strati di cipolla e prevedono il clima mese per mese.

Le previsioni del 2021 paiono confermare un anno asciutto. Maggio e settembre paiono metter discordia fra le meteocipolle regionali.

Mentre a Urbania, nelle Marche, si prevede tempo soleggiato, a Cuneo per maggio si prospettano temporali diffusi.

A Brescia, invece, le cipolle hanno decretato un’estate siccitosa con il culmine in settembre.

Ma come leggere il clima?

Occorre tagliare a metà una cipolla e poi ancora metà. Le parti che cadono a destra corrisponderanno ai mesi pari. Le parti che cadono, invece, a sinistra rappresenteranno quelli dispari, quindi gennaio, marzo, maggio, luglio, e così via.

Vanno poi collocate rivolte verso l’alto su un vassoio o su un tagliere in legno. Sotto ogni strato bisogna annotare il mese a cui si riferisce e completare mettendo del sale nella parte concava.

Il passo successivo è esporle sul balcone o sul davanzale per un’intera notte. La finestra o il balcone devono essere rigorosamente rivolte a nord.

Cambiano però di Regione in Regione i giorni in cui esporre le meteocipolle. Nelle Marche sarà la notte fra il 24 e il 25 gennaio per la ricorrenza di San Paolo, cosi come in Trentino. A Cuneo sarà la notte fra il 5 e il 6 gennaio mentre in Emilia Romagna si preferisce la notte fra il primo e il 2 gennaio.

Insomma chi volesse cimentarsi in questa antica tradizione dovrà munirsi di una cipolla nelle date prestabilite.

