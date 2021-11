I film rappresentano un modo di uscire dalla realtà e lasciare andare il peso delle proprie preoccupazioni. Guardare la nostra produzione preferita significa immedesimarsi negli attori e percepire le loro esperienze come se ci appartenessero.

Negli ultimi anni, Netflix ha conosciuto un’incredibile diffusione e ci tiene compagnia con film, serie tv e cartoni animati di ogni genere. Specialmente nel periodo della pandemia, Netflix è diventato un nostro compagno fidato, pronto ad alleviare la noia delle giornate da trascorrere in casa. Attenzione però, perché la comodità del pc o della tv di casa potrebbe farci dimenticare la bellezza del grande schermo. Il cinema racchiude in sé tutte le emozioni che una pellicola vuole evocare e Noi della Redazione ne siamo ben consapevoli. Ecco perché vogliamo suggerire ai nostri Lettori la visione di un nuovo film, con una storia incredibilmente coinvolgente. Vediamo di quale si parla.

È un intreccio tra risate e pathos questo nuovo film con una protagonista da tappeto rosso

Stiamo parlando del nuovo film norvegese intitolato la persona peggiore del mondo. Ambientato ad Oslo, racconta la storia di una giovane donna quasi trentenne alle prese con gli alti e soprattutto i bassi della sua vita. Una donna che non ha ancora trovato la sua strada e che alterna una vita piena di emozioni ad una costante ricerca di stabilità. Tuttavia, in questo clima di incertezza appare finalmente una piccola luce. Si tratta del compagno 45enne, con cui la protagonista sembra finalmente raggiungere una certa sicurezza quantomeno emotiva. Si sa però che un animo irrequieto non riesce a trovare pace a lungo ed ecco che quel momento di equilibrio non tarda a rompersi. Basterà l’arrivo di una terza persona a far vacillare quelle piccole certezze finalmente raggiunte e a mettere in dubbio tutto quello che si è costruito.

Una protagonista femminile da far girare la testa

La persona peggiore del mondo riesce ad attrarre un vasto pubblico non solo per la sua trama, ma anche per la protagonista Renate Reinsve. L’attrice norvegese ha ricevuto il premio come migliore interpretazione femminile all’ultimo festival di Cannes e il successo del film si deve anche a lei.

La sua bravura è tale da farci entrare nel vivo della storia, senza però il peso delle classiche pellicole impegnative. È un intreccio tra risate e pathos questo nuovo film con una protagonista da tappeto rosso. Una storia che va fuori dai soliti cliché e che ci terrà finalmente incollati al grande schermo, dimenticandoci per un momento del tempo che scorre.