Alcuni di noi purtroppo soffrono di disturbi del sonno. Hanno difficoltà ad addormentarsi oppure dormono male. Se si dorme male i nostri livelli di energia si abbassano e le giornate ci sembreranno più lunghe e faticose.

Fortunatamente ci sono delle soluzioni utili in commercio. Sono tanti gli integratori per aiutarci a dormire ma sicuramente quello più conosciuto è la melatonina.

La melatonina

La melatonina è un ormone che produce il nostro organismo grazie alla ghiandola pineale o epifisi, presente nel cervello. Gli stimoli per la produzione della melatonina avvengono tramite la retina.

La luce ne blocca la produzione mentre i livelli si alzano tanto quando siamo al buio. La sua funzione è quella di prepararci al sonno. Regola il battito cardiaco e quindi è responsabile del ciclo dormi-veglia.

È un integratore utilissimo per conciliare il sonno ma attenzione a queste controindicazioni

In generale gli studi sull’uomo hanno evidenziato che l’utilizzo della melatonina nel breve termine è sicuro. Ma in caso di abuso di questo integratore si possono verificare effetti collaterali. Infatti le controindicazioni si presentano soprattutto in casi di overdose vera e propria di melatonina.

In generale, le controindicazioni sono lievi, però possono comunque presentarsi e creare problemi. Le più comuni sono le vertigini, mal di testa, nausea ed eccessiva sonnolenza. Gli studi, infatti, non riportano controindicazioni gravi e prolungate nel tempo.

Questo succede agli adulti che assumono la melatonina. Per quanto riguarda bambini e adolescenti è necessario condurre ulteriori studi. Non è ancora chiaro quali effetti l’uso prolungato possa avere sul loro organismo.

Lo stesso vale per le donne in gravidanza o allattamento. Proprio per una carenza di studi è meglio non assumere questo integratore. Non si conoscono ancora i possibili effetti che possa avere sul neonato.

Quindi abbiamo visto che è un integratore utilissimo per conciliare il sonno ma attenzione a queste controindicazioni.

Può essere davvero utile per chi ha disturbi del sonno, ma meglio consultare il proprio medico. Se si presentano alcuni di questi effetti collaterali potrebbe essere necessario sospendere l’integratore.

