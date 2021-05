Non tutti sanno che c’è della frutta che bisogna conoscere bene per non mangiare quelle parti che possono causare problemi di salute. Infatti in primavera vi è un frutto squisito e si dice sempre di non mangiarne il nocciolo senza però saperne il vero perché.

Un frutto molto amato da grandi e piccoli

Maggio porta con sé i primi frutti squisiti della stagione primaverile. Mangiarli è un piacere e apportano al nostro organismo elementi importanti. Ma arrivano sulle nostre tavole anche le primizie della stagione estiva come albicocche, ciliegie, susine e pesche, insieme a tante altre bontà della natura. I bambini poi vanno matti per le ciliegie, che hanno la forma veramente geniale di piccole biglie rosse.

I benefici

Si trovano in abbondanza già dal mese di maggio, da quelle più biancastre a quelle rosse e poi al rosso molto scuro, quasi nero. Il loro apporto di zuccheri è molto equilibrato ed è un frutto che si può consumare tranquillamente nella giusta quantità.

Fanno bene alla salute e grazie alla sostanza che le tinge di rosso svolgono un’azione antinfiammatoria. Ricche di antiossidanti utili contro l’invecchiamento cellulare, sono di aiuto a prevenire le patologie cardiovascolari, il diabete, le patologie tumorali, l’artrite e l’invecchiamento.

Delle ciliegie si raccomanda sempre di non mangiarne il nocciolo senza sapere il pericolo che nasconde.

Il nocciolo se masticato ha un gusto abbastanza dolciastro e potrebbe indurre a mangiarne altri soprattutto se si hanno i denti buoni. Purtroppo il nocciolo della ciliegia contiene una sostanza l’amigdalina, che una volta in circolo nel corpo, si trasforma in un composto a base di cianuro. Tutto ciò può provocare intossicazione soprattutto se se ne mangiano molti.

Da generazioni si raccomanda ai piccoli di non mangiare il nocciolo della ciliegia e ora se ne conosce il motivo. Ma questo non deve assolutamente togliere la voglia di mangiare questo squisito frutto che fa tanto bene alla salute.

