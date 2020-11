Lasciare i soldi su un conto corrente è un errore che si paga caro. Lo si fa per insicurezza, perché pensiamo che il conto corrente sia il luogo più sicuro. Lo si fa per mancanza di alternative, perché non si conoscono altre soluzione alla giacenza sul conto. Per pigrizia, perché comunque la cifra non è rilevante e pazienza se rimane sul conto. È un errore lasciare 10 mila euro sul conto con un risparmio mensile di 150 euro perché è meglio scegliere questa soluzione.

Tanti o pochi i soldi sono sempre soldi e comunque i grandi capitali si creano sempre da piccoli risparmi. Anche se si può contare su un capitale di circa 10mila euro e su un risparmio di circa 150 euro, vale la pena impiegarli correttamente.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Bankitalia ci informa che sui conti correnti in Italia ci sono mediamente 17mila euro. E con uno stipendio medio di 1.100/1.300 euro non è difficile risparmiare 100/150 euro al mese, specie in tempo di pandemia. Una giacenza media di 10 mila euro sul conto e un risparmio di 150 euro al mese, potrebbero essere caratteristiche comuni a moltissimi italiani. Assumendo questa ipotesi, cosa possiamo fare con 10 mila euro e come possiamo impiegare i 150 euro?

Va da sé che ogni strumento specifico deve essere commisurato con l’obiettivo dell’investimento. Una volta individuato questo, si può individuare la strategia più adatta per fare fruttare i soldi in tutta sicurezza.

È un errore lasciare 10 mila euro sul conto con un risparmio mensile di 150 euro perché è meglio scegliere questa soluzione

In linea generale è raccomandato non lasciare sul conto più di 4mila euro. Sono sufficienti per le spese quotidiane. Mantenere una giacenza media sotto i 5mila euro permette di non pagare l’imposta di bollo di 34,2 euro.

Dove mettere i 6 mila euro? Sui titoli di Stato. Magari BTP. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa settimanalmente vi aggiornano sulle varie opportunità offerte dai BTP.

E dove investire i 150 euro mensili? Si hanno 2 possibilità. O si aspetta di avere la cifra sufficiente per acquistare un titolo di Stato (o magari un’altra obbligazione). Oppure si investono in strumenti offerti dalle Poste. Questi offrono opportunità di impiego di capitali a partire da 50 euro.

Conviene sempre investire i soldi

In conclusione, tanti o pochi che siano, non è consigliabile abbandonare i soldi in banca oltre lo stretto necessario. Conviene sempre impiegarli in altro modo. Noi vi abbiamo indicato la soluzione dei BTP e degli strumenti postali. Comunque i soldi vanno sempre investiti. È un errore lasciare 10 mila euro sul conto con un risparmio mensile di 150 euro perché è meglio scegliere questa soluzione.