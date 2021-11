L’autunno è una stagione molto ricca e generosa. Infatti, in questo periodo sono disponibili una vasta gamma di prodotti, soprattutto derivanti dalla terra.

Se tra agosto e settembre abbiamo trapiantato determinate piante, oggi potremmo portare a tavola tantissimi ortaggi nutrienti. Tra questi, rientra una varietà che è anche facilmente reperibile nei supermercati, ma che spesso viene snobbato per via del suo sapore amarognolo.

Infatti, è un concentrato di vitamine e fibre quest’ortaggio novembrino che aiuta a depurare l’intestino

Protagonista di questo articolo è l’indivia belga, un ortaggio appartenente alla stessa famiglia delle cicorie, che sarà disponibile da questo mese fino a gennaio.

Come riporta l’Istituto Humanitas, l’indivia belga è un alimento ricco di fibre ed acqua, ideale per chi desidera facilitare l’attività intestinale. Inoltre, oltre ad essere una discreta fonte di vitamine A, B e C, possiede una buona quantità di acido folico, alleato dell’apparato cardiovascolare.

L’indivia belga non è solo importante dal punto di vista nutrizionale, ma anche in cucina è davvero molto versatile. Infatti, ora vedremo come valorizzare il suo sapore, inserendola in questo delizioso gratin di patate.

Ingredienti

500 grammi di indivia belga;

250 grammi di patate;

2 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato;

200 millilitri di latte;

20 grammi di farina;

noce moscata.

Procedimento

Quindi abbiamo appena visto che è un concentrato di vitamine e fibre quest’ortaggio novembrino che aiuta a depurare l’intestino. Ora scopriamo come cuocerla per stemperare un po’ il suo sapore amarognolo.

Innanzitutto, laviamo le patate sotto l’acqua corrente ed asciughiamole con la carta assorbente cercando di eliminare eventuali residui. Dopo di che, versiamole in una pentola con acqua fredda e lasciamole cuocere per 25 minuti fin quando non saranno morbide. Per verificare il grado di cottura, un trucco potrebbe essere quello di infilzare la polpa con una forchetta.

Nel frattempo, possiamo preparare la nostra besciamella light, senza utilizzare olio e burro. Inseriamo tutta la farina in un altro pentolino ed inseriamo metà della quantità di latte disponibile. Lasciamo riscaldare a fuoco molto basso, continuando a mescolare con una frusta.

Quando il composto si sarà addensato, aggiungiamo poco per volta il latte rimasto, aumentando la fiamma. Una volta addensato tutto il composto, aggiungiamo il sale, il pepe ed eventualmente anche la noce moscata.

Ora è il turno della nostra indivia belga. Innanzitutto, laviamola eliminando il torso e le foglie più esterne.

In una pentola, portiamo a bollore dell’acqua salata ed immergiamoci l’indivia per 6 minuti. A cottura ultimata, possiamo scolarla e condirla con un cucchiaio di Parmigiano e uno di besciamella.

A questo punto eliminiamo la buccia dalle patate, tagliamole a pezzi e condiamo allo stesso modo, con un cucchiaio di besciamella e uno di Parmigiano.

Siamo giunti alle fasi finali della ricetta

Infatti, ora non ci resta che cospargere il fondo di una pirofila con un po’ di besciamella light e disporre le patate e l’indivia. Poi versiamo la parte restante di besciamella ed irroriamo con altro Parmigiano. Inforniamo a 200 gradi per 20 minuti e facciamo cuocere fin quando la superficie non sarà ben dorata.