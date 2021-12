Chi ha detto che per fare una frittata abbiamo per forza bisogno delle uova? Sebbene la ricetta canonica lo preveda, la verità è che possiamo anche farne a meno. Esistono varie ricette di frittate vegane, che fanno a meno di proteine animali sostituendole con quelle vegetali. Una di queste ci viene proposta direttamente dagli esperti della Fondazione Veronesi, sempre molto attenti al mangiar sano e genuino. È un concentrato di proteine e vitamine questa frittata alle erbe da preparare velocemente e senza uova. Per cucinarla abbiamo bisogno soltanto di pochi ingredienti. Il risultato non deluderà nemmeno i più tradizionalisti.

Ingredienti

Per preparare la nostra frittata alle erbe senza uova abbiamo bisogno di pochi e sani ingredienti. Nello specifico ci serviranno:

400 grammi di farina di ceci;

800 ml di acqua;

1 porro;

1 cipolla bianca;

800 grammi di erbe assortite, tra cui salvia, basilico, biete e spinaci;

olio extravergine di oliva q.b;

un pizzico di sale e uno di pepe.

Ora veniamo alla preparazione.

Per prima costa mettiamo in una ciotola la farina di ceci assieme all’acqua e a circa 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. L’acqua va aggiunta a poco a poco e non tutta in un solo colpo. Mescoliamo il tutto aiutandoci con una frusta da dolci. Una volta amalgamata al meglio questa sorta di pastella, copriamola con un canovaccio e lasciamola riposare. Idealmente dovremmo lasciarla a riposo per un’ora, ma possiamo tagliare i tempi senza grandi ripercussioni sulla riuscita della ricetta.

Nel frattempo laviamo porro, cipolla e spinaci e mettiamoli a sbollentare in una pentola con acqua e un pizzico di sale. Quando si saranno ammorbiditi, scoliamo e aggiungiamo anche le altre erbe.

Mettiamo tutte le verdure a scaldare a fuoco basso, in una padella con un filo d’olio. A questo punto aggiungiamo alle erbe anche la pastella e lasciamo cuocere finché la superficie sarà dorata.

Una frittata con tante proprietà per l’organismo

Questa frittata è studiata per far bene all’organismo oltre che per essere buona. La farina di ceci è un’eccellente fonte di proteine, sostitutiva alle uova. Inoltre, il mix tra farina ed erbe rende questo piatto una fonte di vitamina A e vitamina B, oltre che di diversi sali minerali. Tra questi annoveriamo potassio, fosforo, calcio e magnesio.

