Quando si parla di verdure e ortaggi vari, si pensa ad alimenti prettamente invernali e relegati ai mesi più freddi. In primavera e in estate, sostituiamo i contorni caldi con insalatone ricche e colorate, piene di nutrienti e soprattutto di tanta freschezza. Buone, indubbiamente, ma non possiamo mangiare soltanto verdure crude. Sì, perché quando consumiamo un’insalata, siamo soliti aggiungere lattuga, pomodori, carote e finocchi normalmente non cotti.

Ogni tanto, però, il nostro stomaco richiede qualcosa di più morbido e caldo, magari per accompagnare un secondo di carne o pesce. Non è vero che i contorni di verdure sono soltanto invernali, perché alcuni ortaggi di primavera sono deliziosi e da cucinare in tantissimi modi.

Oggi gli esperti di dieta e alimentazione di ProiezionidiBorsa vogliono parlare di una semplicissima ricetta che è un concentrato di potassio e vitamina A. Un mix di ortaggi semplice da realizzare e ottimo per il benessere del nostro organismo a 360 gradi. Vediamo di cosa si tratta e perché dovremmo fare scorta di alcune verdure tipiche di questo periodo dell’anno.

È un concentrato di potassio e vitamina A questo contorno di stagione perfetto per accompagnare pesce pollo e uova

Il nostro contorno è a base di fagiolini, carote gialle e arancioni, patate e piselli. In questo caso, i protagonisti sono i fagiolini e le carote grazie ai loro nutrienti, spesso poco conosciuti o sottovalutati.

Infatti, i fagiolini sono ricchissimi di vitamina A oltre e garantiscono un’ottima protezione ed il corretto funzionamento dell’intestino. D’altra parte, le carote contengono ben 320 mg di potassio, pari quasi alle banane.

Possiamo decidere di preparare questo manicaretto sia al forno che in padella, in base ai nostri gusti e necessità.

Ci basterà pulire bene gli ortaggi, pelarli e lasciarli bollire per qualche minuto, tranne per i piselli che si trovano già pronti al supermercato. Vanno bene sia surgelati che confezionati in barattoli di vetro o alluminio, così che evitiamo di pulirli e perdere tanto tempo. Attenzione poi alle patate, che possiamo anche lasciare con la buccia per dare maggiore sapore al nostro contorno.

Andiamo ora alla cottura per un risultato veloce e buonissimo.

Cottura in forno e in padella

Se optiamo per il forno, prima di tutto lasciamoli bollire per qualche minuto, poi tagliamoli e adagiamoli in una teglia coperta da carta forno. Condiamo con un filo d’olio, sale e origano e inforniamo per circa 15 minuti. Se invece preferiamo cuocerli in padella, teniamoli sul fuoco a fiamma bassa per una decina di minuti. In entrambi i casi, controlliamo di tanto in tanto, condiamo con altre spezie a nostro piacimento ed ecco fatto.

Si abbina perfettamente a pollo, pesce, uova ed ogni altro secondo che abbiamo in mente (e sul piatto). Lo si può gustare anche da solo, se si ha voglia di qualcosa di leggero e senza necessariamente aggiungere delle proteine.

