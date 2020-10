Amate le atmosfere dark e i romanzi gotici? Amate le lunghe notti di luna piena? Allora non vi sarete sicuramente persi il successo editoriale di Twilight che ha portato l’opera anche sul grande schermo. Fan di Stephanie Meyer potete tornare a sorridere: è ufficialmente uscito “Midnight Sun”, il nuovo libro della saga di Twilight!

È ufficialmente uscito Midnight Sun, il nuovo libro della saga di Twilight

Twilight, il primo libro dell’autrice americana ha inanellato vari successi. Infatti, da un unico libro è ben presto diventato un’intera saga composta da “New Moon”, “Eclipse” e “Breaking Dawn”. Tutti i titoli si riferiscono a varie fasi lunari e fanno riferimento alla travagliata storia d’amore fra il vampiro Edward Cullen e l’umana Isabella Swan. La storia descrive, infatti, la diversa condizione dei due come una relazione fra predatore e preda.

Nel libro questo paradosso giungerà, finalmente, ad una conclusione nell’ultimo capitolo della storia. In questa fase, la donna deciderà di farsi mordere il collo e di sposare il suo amato. La trama poteva dirsi conclusa, ma la Meyer ha avuto l’idea di riutilizzarla, spiegando meglio al lettore il punto di vista di Edward.

Questa versione risulta decisamente più introspettiva, anche perché non aggiunge nulla di nuovo a livello di evento. Il progetto della scrittrice era già in porto dal 2008, dopo che l’ultimo film aveva sbancato al botteghino. Erano già pronti i primi capitoli, che però sono stati trafugati dagli hacker e pubblicati senza il suo consenso. Per questo motivo, il progetto è stato messo in standby fino a quest’anno, portando ad un’uscita negli Stati Uniti, il 4 agosto, e a quella in Italia il 24 settembre.

Vi è piaciuto questo articolo sulla storia d'amore che ha conquistato tutti i millenials?