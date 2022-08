È tra le razze più piccole ma è anche un perfetto cane da guardia

Il cane è l’amico più fedele e leale che si possa mai avere. A Fido non importa se siamo grassi o magri, se siamo ricchi o poveri, se abbiamo una bella casa o meno. A lui importa solo della nostra compagnia e del nostro benessere, in generale.

Sui social network è diventata virale una vignetta, che raffigura un uomo e un cane che escono per la passeggiata. L’uomo, attraverso la nuvoletta, pensava ai problemi quotidiani comuni, rappresentati dai disegni come lo smartphone, il computer e così via.

Il cane, invece, nella sua nuvoletta, aveva raffigurato sé stesso e il suo padrone a fare la passeggiata. Questo era il suo dolce pensiero. Proprio per sottolineare il fatto che a lui importa solo di trascorrere del tempo insieme. Se adottiamo un cane, infatti, o ne abbiamo già uno in casa, passiamo più tempo con lui, per non farlo sentire solo. Ci sono razze, tra l’altro, che soffrono maggiormente, rispetto ad altre, la solitudine.

In questo periodo, poi, dovremmo stare più attenti, sia nel momento della passeggiata che quando il cane sta in casa, a prescindere se dentro o fuori. L’estate, infatti, è la stagione in cui troviamo molti più parassiti. Pulci, zecche e zanzare attaccano i nostri amici a quattro zampe che potrebbero provocare parecchi fastidi, ma anche malattie.

Basti pensare alla Leishmaniosi, oppure alle malattie trasmissibili dalle zecche. Inoltre, bisogna sapere che le zecche possono attaccare anche l’uomo. Pertanto, non ci resta che proteggere il nostro cane con gli antiparassitari ma, qualora ci accorgessimo di una zecca, bisognerebbe toglierla subito, anche in modo naturale, prima che deponga le uova.

Il Volpino di Pomerania

Esistono tante razze al Mondo, ognuna con delle specifiche caratteristiche. Una tra quelle che soffrono la solitudine, per esempio, è il Volpino di Pomerania. È tra le razze più piccole e belle ma anche affettuose e docili.

Il Poms, conosciuto anche in questo modo, è un meraviglioso cane da coccolare giorno e notte. Ha un manto soffice e lungo e il suo muso è talmente dolce che è impossibile non amarlo. Si tratta di un cane di piccola taglia, perfetto per un appartamento, che adora i bambini. Tuttavia, non si fida degli estranei e di altri cani, in quanto il suo istinto protettivo, nei confronti della famiglia, lo sovrasta.

Vivace e longevo

È un piccolo peluche con la voglia di giocare la maggior parte del tempo. È allegro e vivace, sicuramente, in sua compagnia non ci annoieremo mai. Inoltre, non è un cane cagionevole di salute, anzi, tutto il contrario. Infatti, potrebbe vivere fino a 16 anni. Infine, nonostante il suo mantello lungo, non perde tanto pelo.

È tra le razze più piccole ma è anche un perfetto cane da guardia

Le uniche pecche concernono l’abbaiare sempre, a ogni rumore, nonché la scarsa tolleranza al freddo e al caldo. Oltre queste caratteristiche, è interessante sapere che il Volpino di Pomerania è anche un cane da guardia. Il suo abbaiare di continuo e in maniera stridula è capace di avvertirci qualora ci fosse qualcosa che non andrebbe.

Lettura consigliata

Occhio se il cane vomita giallo con schiuma di continuo ed ecco cosa fare