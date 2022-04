Si chiama “The Champagne & Sparkling Wine World Championship” ed è la più importante manifestazione dedicata a champagne e spumanti provenienti da tutto il Mondo. L’Italia presenta ogni anno prodotti di grande valore che ottengono prestigiose vittorie e grandi piazzamenti.

A dimostrazione della passione, del lavoro e degli investimenti che la produzione Made in Italy è in grado di mettere in campo. Questo prosecco è considerato uno dei migliori ed è tra gli aperitivi più richiesti, garanzia di grande qualità e apprezzato in tutti i Continenti.

Doppio riconoscimento

Nominato “Sparkling Wine Producer of the year 2021” con Ferrari Trentodoc, la casa Ferrari ha vinto il titolo mondiale anche con il Perlé Nero nella categoria Blanc de Noirs. Si tratta di un Trentodoc Riserva 2021 formato Magnum. È stato creato solamente con uve Pinot Nero, selezionate in maniera certosina nei vigneti della famiglia Lunelli nelle province di Trento.

La casa Ferrari ha fatto centro al primo tentativo, perché il Perlé Nero è il primo e unico Blanc de Noirs nella storia di queste cantine. Il lavoro svolto su questa produzione è veramente un esempio unico al Mondo e i premi sono più che meritati. Si tratta di vitigni ostici che potrebbero riservare difficoltà e sorprese e non è facile ottenere un prodotto d’eccellenza. Aver puntato sul carattere del Pinot, lasciando che il vitigno esprimesse al meglio le proprie caratteristiche, alla fine ha pagato.

Oltre al premio ricevuto dalla manifestazione internazionale, il Perlé Nero è stato inserito tra i migliori 100 vini del Mondo dal giornale americano specializzato Wine Enthusiast. Le parole utilizzate per descrivere il vino hanno messo l’accento sulla raffinatezza e sul gusto in grado di rivaleggiare con i migliori. Dimostrazione ulteriore del grande lavoro svolto.

È tra gli aperitivi più richiesti, ottimo per qualità e prezzo questo prosecco italiano pluripremiato ritenuto tra i migliori al Mondo

La cantina italiana fondata da Giulio Ferrari nel 1902 ha fatto tanta strada. Il premio per la categoria Blanc de Noirs è prestigioso, riguarda spumanti bianchi ricavati da uva a bacca nera. Il Perlé Nero è 100% Pinot Nero e in più è derivato interamente da un’unica vendemmia.

La finezza delle bollicine è di grande rilevanza, la prova olfattiva è impegnativa. La gamma di odori è molto complessa. Nonostante sia un vino che può essere facilmente abbinato, i gusti forti e decisi potrebbero essere quelli più adatti. La sorsata è fresca e piena, ricca di agrumi, mandorlata e sapida. Il bouquet raffinato sgrassa il palato, questa caratteristica ci deve guidare nella scelta dei cibi con cui accompagnarlo.

L’esempio indicato dagli stessi produttori è la focaccia con mortadella di Bronte. Come dire che unendo più eccellenze, il risultato non può che essere il migliore possibile. I bocconcini di mortadella presentati sul tagliere con una rustica focaccia artigianale esaltano al meglio le sensazioni tropicali che questo vino è capace di spigionare.

