È terribile l’effetto che stare troppo sui social può avere sulle persone

Stare troppo sui social potrebbe essere indirettamente legato a dipendenze da alcol e gioco d’azzardo. L’uso esagerato dei cellulari sembra influenzare il nostro comportamento. E non in meglio. Infatti, si può dire che è terribile l’effetto che stare troppo sui social ha sulle persone.

Like e ricompense

Stare sui social è diventata una abitudine talmente radicata da entrare nella nostra quotidianità. Frasi come “mi ha messo like” non suonano più così strane come potevano sembrare anni fa. Quel che non pensiamo è l’effetto che quei like hanno sulla nostra vita.

Uno studio pubblicato dal giornale scientifico PLOS ONE ha analizzato quali conseguenze può avere l’eccessivo utilizzo del cellulare sulle persone. Gli esperti si sono concentrati sull’utilizzo dei social e dei giochi sul telefono. Ebbene entrambe queste tipologie di applicazioni tendono a offrire a chi le usa delle soddisfazioni immediate, sotto forma di vittorie o di like ricevuti.

Sarebbe proprio questo meccanismo ad essere connesso a comportamenti problematici. Mettendo a confronto persone che utilizzavano più o meno estensivamente il cellulare i ricercatori hanno scoperto notevoli differenze comportamentali.

Il cellulare ci rende più impulsivi

La differenza comportamentale maggiore tra le persone che utilizzano spesso il cellulare e quelli che non lo fanno sembrerebbe stare nella loro impulsività. Coloro che spendono molto tempo sullo smartphone tenderebbero ad avere meno controllo di sé e a preferire piccoli premi immediati a ricompense maggiori in futuro.

Fin qui non ci sarebbero niente di male, se da ulteriori studi non fossero risultate delle connessioni preoccupanti. La tendenza a preferire piccole ricompense immediate rispetto a gratificazioni future sembra essere un’affidabile spia di vari tipi di dipendenze. Tra queste spiccano, in particolare, quelle da gioco d’azzardo e da droghe, ma non solo.

Ecco perché questa triste connessione ci può indurre a pensare che sia terribile l’effetto che stare troppo sui social può avere sulle persone.