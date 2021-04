Tra le tante razze di cane ne esiste una i cui soggetti muoiono in maggioranza a causa del cancro. Una notizia che potrebbe trovarci impreparati soprattutto se scopriamo che questi cani sono molto diffusi fra le famiglie. Per questo è terribile che la maggioranza di questi cani apprezzati e amati in famiglia prenda il cancro.

Una statistica preoccupante

Molti veterinari sono preoccupati perché questa razza di cane è molto soggetta a prendere il cancro. In realtà non è la sola ma la statistica dice che ben il 70% circa di questa razza muore a causa di questa malattia. Il cane in questione è forse il più diffuso fra le famiglie, perché ha un carattere speciale verso i bambini ed è docile e intelligente. Parliamo appunto del Golden Retrivier.

Lo stesso nome golden ci indica il colore del suo manto sul giallo oro. Anche se è un cane da caccia formidabile, soprattutto nel recuperare la selvaggina e riportarla al cacciatore, oggi è molto apprezzato come cane per le famiglie. Questo non significa che è un cane poltrone, anzi gli piace molto il movimento. Ama molto i bambini e ama anche giocare con loro. È un cane molto socievole e non aggredisce gli altri animali.

È terribile che la maggioranza di questi cani apprezzati e amati in famiglia prenda il cancro

I veterinari lo sanno molto bene che la maggior parte di questi cani, quasi il 70% saranno malati di cancro. Non si riesce ancora a capire bene il perché succede questo, tuttavia molti pensano che sia dovuto alla razza. Infatti gli altri cani hanno una possibilità solo del 20% di avere un cancro, una percentuale molto più bassa rispetto al Golden Retrivier.

Se avessimo in casa questo cane sarebbe consigliata una visita veterinaria periodica proprio per monitorare il suo stato di salute. In futuro la genetica potrà curare direttamente i geni portatori di cancro. Per il momento possiamo solo dare affetto al nostro cane e passare delle belle giornate con lui un vero amico della famiglia.

