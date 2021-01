Tra le faccende domestiche di tutti i giorni, è tempo di svelare i trucchi casalinghi per un pavimento sempre pulito e profumato. Perché è vero che per pulire i pavimenti si possono utilizzare pure prodotti naturali, ma nell’eliminare la polvere e lo sporco è fondamentale pure sbarazzarsi dei cattivi odori.

E nel farlo, di conseguenza, occorre pure tenere conto del tipo di pavimento. A partire da quelli in marmo e passando per il parquet.

Al riguardo, prima di tutto, c’è da dire che il sapone è un ottimo alleato per la pulizia dei pavimenti. E in particolare ci riferiamo al sapone di Marsiglia che si può sciogliere in acqua insieme al bicarbonato per un’accurata pulizia del parquet.

Basterà giusto un pezzetto di sapone di Marsiglia sciolto in due litri d’acqua con tre cucchiaini di bicarbonato. In questo modo si otterrà un detersivo naturale ottimo per lavare il parquet con un panno in microfibra. Per poi asciugare subito altrimenti il legno tenderà ad assorbire l’acqua.

Per un pavimento pulito e profumato, inoltre, basterà aggiungere alla soluzione con acqua, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia un olio essenziale. Ad esempio, giusto quattro gocce, per ogni litro d’acqua, di olio essenziale al limone per pavimenti capace di emanare in tutto e per tutto un profumo di fresco. Oppure l’olio essenziale al geranio che, tra l’altro, specie d’estate, aiuta pure a tenere lontane le zanzare.

Per il pavimento in legno, tra l’altro, si sconsiglia l’uso di aceto o di candeggina. E lo stesso dicasi per i pavimenti in marmo. Che si possono pulire, igienizzare e profumare con la soluzione sopra indicata con acqua, bicarbonato e sapone di Marsiglia, e con l’aggiunta di qualche cucchiaio di alcool denaturato.

Inoltre, in alternativa all’olio essenziale di limone o di geranio, per il massimo dell’igiene si può utilizzare pure il tea tree oil. Un olio essenziale che è noto per essere, peraltro, un efficace antibatterico naturale.