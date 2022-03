È tempo di questi 3 pesci economici per fare scorta di omega 3 contro il colesterolo e risparmiare sulla spesa 

Con l’aumento del costo della vita, fare la spesa rende talvolta difficoltoso arrivare a fine mese, soprattutto se le famiglie sono monoreddito. Ma seguendo poche accortezze si può risparmiare tanto e addirittura allo stesso tempo mangiare sano. Innanzitutto per non perdere tempo e soldi dovremmo applicare due regole fondamentali, ovvero preparare un menù settimanale e stilare la lista dei prodotti da acquistare.

Molti tuttavia sono erroneamente conviti che per seguire un regime alimentare sano sia necessario spendere tanto. Infatti basterebbe semplicemente seguire la nostra straordinaria dieta mediterranea considerata peraltro patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO e utilizzare alimenti semplici e freschi. Acquistare pertanto prodotti di stagione, oltre a garantire la freschezza e la genuinità degli alimenti, consente anche di spendere meno o comunque moderatamente.

Bisognerebbe semplicemente prediligere agli snack confezionati, ai sughi già pronti, a insaccati o anche ai prodotti bio del supermercato e le materie prime, preparandole personalmente. Ad esempio, uova, legumi, frutta e verdure di stagione, come spinaci e arance.

Seguire le tradizioni delle nostre mamme e nonne e preparare un semplice sugo con pomodori freschi potrebbe farci ritrovare gli antichi sapori della tradizione. Invece di surgelati, si potrebbero acquistare i prodotti freschi da consumare nell’immediato, evitando gli sprechi.

Mangiare sano e risparmiare sulla spesa è possibile

Sostituire carni rosse e formaggi con il pesce di stagione, oltre a farci risparmiare sulla spesa può portare incredibili benefici alla nostra salute. Integrare l’alimentazione con gli omega 3 si può acquistando ad esempio pesce fresco di stagione, come il pesce azzurro. È tempo di questi 3 pesci economici, come il pagello, le sardine e le occhiate per fare scorta di omega 3 e contrastare il colesterolo.

Infatti livelli elevati di colesterolo potrebbero essere fattori scatenanti di malattie cardiovascolari, come l’aterosclerosi. Mangiare sano pertanto è fondamentale per assicurarsi un’esistenza lunga e serena e per fare ciò basta seguire una dieta povera. Ovvero con prodotti economici ma ricchi di proprietà nutritive. Il pesce azzurro, ad esempio, considerato un pesce povero è ricco di acidi grassi omega 3 che riducono colesterolo e trigliceridi nel sangue. Di conseguenza proteggono il cuore e i vasi sanguigni.

Tra il pesce azzurro meritano un posto di rilievo le sardine, economiche ma ricche di proprietà nutritive. Sono infatti ricche di omega 3 che riducono il colesterolo e i trigliceridi e sono ottime fonti di antiossidanti, grazie alle vitamine e minerali contenuti. La pesca di sardine viene praticata tutto l’anno, ma il periodo migliore è la primavera. Il loro prezzo è di circa 5 euro al chilo.

Un pesce che potremmo portare a tavola investendo sul benessere della salute è il pagello, magro, digeribile, ideale per chi soffre di colesterolo alto. È ricco di proteine e sali minerali come il potassio che mantiene la pressione sanguigna nella norma.

Infine un altro pesce, dai prezzi abbastanza modesti, è l’occhiata. È un pesce dalle carni pregiate in virtù delle sostanze nutritive contenute. In particolare, questo pesce è ricco di potassio, ferro, calcio e magnesio tutte sostanze preziose per il nostro benessere.

