È subito vacanza se indossi questo straordinario copricostume romantico: Elisabetta Gregoraci ha quello floreale ispirato alla Malesia

È tempo anche di vacanze, villeggiatura e viaggi in località marittime, a pochi passi dal mare limpido. Quindi perché non sfoggiare in queste occasioni dei look alla moda, freschi e pratici? Ecco il capo di tendenza scelto dalla Gregoraci

Estate è sinonimo di mare, almeno per quelli che preferiscono trascorrere il proprio tempo libero a rilassarsi al sole, in spiaggia o vicino gli scogli. Dovremmo scegliere con cura un capo che spesso sottovalutiamo, il copricostume, indumento immancabile per outfit beachwear. Potremmo indossare un vestitino di tendenza, anche nei brevi tragitti, al posto del classico pareo a tinta unita. Quest’anno vanno di moda quelli in maglia o realizzati con tessuti leggeri, più lughi o corti, oppure i maxi caftani, disponibili in diversi modelli. Spopolano i vestiti a vestaglia trasparenti e a fantasia, che si chiudono con una comoda cintura in vita. Altra grande protagonista è la camicia larga, modello maschile, magari in lino, seta, cotone o viscosa, lunga ai piedi o fino al ginocchio. Perfetta da abbinare a sandali e borsa di paglia, per sfoggiare un look sofisticato ed elegante, che valorizza ogni tipo di fisico.

È subito vacanza se indossi questo straordinario copricostume romantico: ecco il must dell’estate

Abiti, camicie e camicioni, caftani stampati o monocromatici, insomma non rimane che scegliere quello che rispecchia la nostra personalità per andare in spiaggia con stile. Un’altra possibilità è sbirciare, on line o nei giornali di gossip, le foto che ritraggono i vip per trovare ispirazione per il nostro look da mare. Infatti, non solo molti volti noti dello spettacolo anticipano le mode dei costumi, ma confermano anche le tendenze dei copricostumi. È il caso della bellissima Elisabetta Gregoraci, che sceglie sempre dei capi all’ultimo grido, ed anche quest’estate mostra un look tutto da copiare. L’affascinante showgirl in una foto sui social rivela il vero passepartout della stagione, la gonna pareo floreale, che ricorda il sarong. Non c’è dubbio, è subito vacanza se indossi questo straordinario copricostume romantico, adatto a tantissime occasioni. È retrò, elegante e sensuale, visto lo spacco, si abbina a maglie, top e camicette e possiamo usarlo non solo per andare al mare. Elisabetta completa l’outfit con una camicia scura in seta sbottonata e una mini Kelly Hermes bianca, decisamente lussuosa.

Queste gonne per l’estate 2023

La gonna copricostume della Gregoraci è firmata Gucci e il costo supera i mille euro, di certo una cifra importante che non tutti possono spendere. Ma niente paura, in vendita potremo trovare alternative straordinarie a prezzi più accessibili. Questi parei a gonna, si ispirano a sarong, indumento maschile e femminile scelto da alcune popolazioni, ma di origini malesi. A partire dagli anni ‘80, poi, molti stilisti importanti introdussero questo capo nella moda occidentale. Oggi troviamo le gonne pareo in qualsiasi negozio d’abbigliamento, arricchite con frange, strass, fantasie floreali, geometriche, ispirate alla natura, animalier, da legare comodamente in vita. Un must da indossare in spiaggia, in città, per l’aperitivo, con sandali alti o flat, sneakers, sabot, ballerine, borse in rafia o pochette mini.