Il cancro è una delle malattie più diffuse al Mondo e soprattutto che fa più paura. Nessuno vorrebbe esserne interessato e perciò la ricerca medica potrebbe dare un grande contributo a debellare la malattia. Ora è stupendo come questa pianta dal colore rosa è d’aiuto contro il cancro al seno.

Il ciclamino rosa

È un fiore bellissimo dai colori rosa o viola che da sempre valorizza gli angoli delle case o abbellisce il giardino. Nelle pratiche tradizionali della medicina popolare si utilizza come antibatterico e molto utile per chi soffre di sinusite.

Anticamente si attribuivano al ciclamino anche poteri speciali. Lì dove cresceva, si pensava che quei luoghi fossero protetti dai malefici. Inoltre era usato anche contro il morso dei serpenti velenosi. Tutte tradizioni lontane ma che mostrano come il ciclamino fosse da sempre apprezzato un po’ ovunque.

È stupendo come questa pianta dal colore rosa è d’aiuto contro il cancro al seno

Ma quest’anno il ciclamino è il re della lotta contro il cancro al seno. È stato scelto come il fiore simbolo e acquistabile per poter finanziare la ricerca contro questa terribile malattia.

Comprando una piantina avremo la possibilità di ottenere due vantaggi. Portare a casa dei bellissimi ciclamini rosa, che ci proteggeranno dalla sfortuna e dalle maledizioni. Nello stesso tempo potremo aiutare a combattere il cancro e a salvare delle vite.

L’iniziativa si chiama Il Ciclamino AIRC, e serve a finanziare l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il modo è semplice: per ogni acquisto della pianta di ciclamino, 1 euro sarà destinato all’AIRC. Con i soldi raccolti lo scorso anno dalla vendita delle piantine, si è riusciti a finanziare la formazione completa di 4 anni di una ricercatrice in questo campo.

Dove acquistare i ciclamini

I bellissimi fiori si potranno acquistare nei differenti negozi che aderiscono all’iniziativa. Fra questi i tantissimi Centri Garden dell’Associazione Italiana Centri Giardinaggio, dal 18 settembre al 17 ottobre. Inoltre per tutto il mese di ottobre è possibile aiutare la ricerca con tante altre iniziative consultabili sul sito dell’AIRC.

Il cancro al seno

Questo tipo di cancro è uno dei più diffusi fra le donne, come quello della prostata lo è fra gli uomini. Oggi si cerca soprattutto attraverso la prevenzione di condurre la lotta contro questa malattia. Si promuovono campagne di controllo per le donne, mirate ad arginare la diffusione e a bloccare la malattia al nascere.

Certamente una lotta che meriterebbe un piccolo contributo da parte di tutti.