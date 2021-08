Non si pensa mai agli usi alternativi di alcuni cibi comuni. In estate mangiare pomodoro è una regola e la sua diffusione è mondiale. Oltre alle insalate, alla passata, alla salsa e a molte altre ricette, questo frutto ha tante proprietà che possono essere sfruttate in altri modi. Sappiamo che il pomodoro è ricco di potassio, fosforo, ma anche vitamina C, K, beta-carotene e folati.

Proprio questi ultimi sono fonte di vitamina B9 e acido folico. La vitamina C, invece, o acido ascorbico ha una funzione antinvecchiamento. Infatti combatte i radicali liberi ed è fondamentale per la salute della pelle e la produzione di collagene. Si è scoperto che tutte queste sostanze hanno effetti straordinari sulla pelle. Infatti, è stupefacente cosa succede se mettiamo della polpa di pomodoro sulla pelle.

E’ stupefacente cosa succede se mettiamo della polpa di pomodoro sulla pelle

Sono in pochi a sapere che l’industria cosmetica fa un sapiente uso della polpa di pomodoro. Spesso questa viene usata come ingrediente base e principio attivo per maschere per la pelle. Tra i suoi effetti si è riscontrato l’enorme potere rassodante, nutriente e tonificante. Lo stesso licopene contenuto nel pomodoro, quando ingerito, avrebbe, secondo studi recenti, un importante ruolo nella prevenzione del cancro

La salsa di pomodoro si può utilizzare come prodotto idratante per pelle aride, soprattutto se mescolata a oli come quello di mandorla. Spesso l’unione di pomodoro e olio d’oliva, anche nel cibo, è ottima per nutrire la pelle di vitamina C e antiossidanti. In estate il succo di pomodoro protegge dall’esposizione ai raggi solari. Pertanto fornisce uno schermo contro il rischio di tumori alla pelle o carcinomi delle cellule. Tuttavia non sostituisce la protezione solare.

Mentre il pomodoro insieme al succo di limone ha effetti positivi sulla pelle grassa. Sono sufficienti 15 minuti di succo di pomodoro o salsa sulla pelle per ottenere tutti questi effetti positivi. La raccomandazione è di provare su una piccola porzione di pelle prima di applicarla sul resto del corpo.

Approfondimento

Ecco cosa succede e non sappiamo se si mangiano ogni giorno pomodori