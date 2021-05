A causa dell’epidemia da Covid 19 sono molte le famiglie italiane in difficoltà economiche che hanno urgente bisogno di denaro. Nell’arco di pochi mesi i risparmi che alcuni contribuenti avevano da parte sono serviti per far fronte a disoccupazione o calo di fatturato. Diventa necessario quindi richiedere aiuti economici soprattutto se subentrano spese improvvise che non si possono assolutamente rimandare. I nostri Esperti hanno individuato almeno “5 ottime ragioni per cui conviene chiedere un prestito personale piuttosto che un mutuo in banca”. Infatti è straordinario quanto costa un prestito personale di 10.000 o 15.000 euro e quanti soldi versare per ogni rata in 3 o 5 anni.

Sono ormai innumerevoli gli istituti finanziari che erogano prestiti personali di vario importo e a condizioni vantaggiose. Conviene pertanto confrontare le diverse offerte in modo da scegliere l’istituto di credito che garantisce condizioni più vantaggiose. È possibile inoltre effettuare sui portali ufficiali delle finanziarie delle simulazioni di calcolo per verificare i tassi di interesse e l’ammontare dei versamenti. Certamente è straordinario quanto costa un prestito personale di 10.000 euro o 15.000 euro e quanti soldi versare per ogni rata in 3 o 5 anni. La durata del finanziamento varia a seconda della disponibilità economica del richiedente e deve tener conto dell’importo medio dello stipendio.

Ipotizziamo anzitutto che il finanziamento da richiedere sia pari a 10.000 euro e che la durata dell’ammortamento sia di 5 anni. Con un TAN da 5.98% e TAEG da 6,14% la rata mensile avrà un importo di meno di 195 euro. L’importo della rata aumenta a 199 euro in caso di TAN% da 7,20 e TAEG da 7,53%. Mentre l’ammontare complessivo della somma da restituire sarà all’incirca pari 11.600 euro in presenza di un piano quinquennale di ammortamento.

Diverso il caso in cui si richiede un prestito personale da 15.000 euro della durata di 3 anni. Ipotizzando un TAN da 6,92% e un TAEG da 8,98% l’importo della rata mensile sarà pari all’incirca a 472 euro. Se invece si estende la durata del finanziamento a 5 anni ovvero a 60 mesi il rateo mensile da versare si attesterà attorno ai 300 euro.

