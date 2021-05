Quando si tratta di aggiungere un tocco di classe all’arredamento di casa, niente può aiutarci come l’incredibile colpo d’occhio che le piante sono in grado di dare. Non c’è da stupirsi infatti se sono sempre di più le persone a riempire di vasi e piante le aree comuni delle abitazioni. Anche prendendosi carico di tutte le conseguenze che potrebbero doversi trovare ad affrontare. Come quella di cui parleremo più avanti. Infatti scopriremo in che modo è straordinario il motivo per cui moltissimi stanno lasciando un rametto di santoreggia sopra ogni vaso di casa.

Una difesa necessaria

A differenza di tutti gli altri oggetti di arredamento di cui ci potremmo servire per rendere la casa più bella e accogliente, non bisogna scordarsi che le piante sono esseri viventi. E in quanto tali possono morire, soprattutto se non mantenute a dovere. Per questo motivo è necessario adottare delle precauzioni di modo da poterle proteggere da possibili inconvenienti. Causati in primis da noi stessi, dai nostri bambini o dagli animali domestici. Bene, per questo motivo, vediamo come mai è straordinario il motivo per cui moltissimi stanno lasciando un rametto di santoreggia sopra ogni vaso di casa.

Repellente ideale

Se quando si tratta dei nostri figli o di noi stessi risulta relativamente facile cercare di fare attenzione a non rovinare le piante, è tutta un’altra storia quando dobbiamo farlo capire al cane o al gatto. In particolare quest’ultimo sembra avere un’incredibile attrazione per qualsiasi vaso o pianta decidiamo di mettere in salotto. Proprio per questa ragione tantissime persone mettono un rametto di santoreggia direttamente sotto la pianta, e quindi sopra il vaso.

Lo fanno perché questa erba aromatica si presenta come un ottimo repellente contro i felini, ideale per tenerli lontano da qualsiasi vaso in cui è presente. Difatti i gatti non sopportano l’odore della santoreggia, e quindi preferiranno andare a divertirsi altrove. Permettendoci così di arredare qualsiasi angolo di casa con una componente vegetale e floreale, senza paura e ansia di alcun tipo. Dunque suggeriamo caldamente di provare e vedere se il metodo funziona.