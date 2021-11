La banana è la bacca del frutto del banano, originario dei paesi tropicali del sud est asiatico.

È tra i frutti più consumati al Mondo e secondo solo all’anguria, buonissima e amata da tutti, grandi e bambini. La mangiamo al naturale, tagliata a rondelle oppure con un po’ di limone e frullata assieme ad altra frutta.

Oltre ad essere buona è un alimento eccezionale perché contiene nutrienti salutari e benefici per il nostro organismo.

È enerrgica, contiene fruttosio, saccarosio, proteine, pochi grassi, vitamine, sodio, potassio, calcio, fosforo, rame e ferro.

Ma mangiandola, in quanti si saranno domandati perché questo frutto ha una forma così particolare?

È straordinario il motivo per cui le salutari e buonissime banane crescono curve e non dritte.

La banana è un frutto che sappiamo riconoscere tutti, proprio per la sua particolare forma, per le vivaci sfumature del colore giallo e per le sue proprietà benefiche. C’è una ragione biologica dietro alla forma della banana, che ora spieghiamo.

Il banano produce dei boccioli che diventano fiori dall’aspetto di grandi coni rossi, appesi a testa in giù.

I coni sono dei petali che racchiudono i frutti di banana. Questi, col trascorrere del tempo crescono, si allungano e cambiano il colore e la forma. Diventate di grandi dimensioni, le banane subiscono un processo detto geotropismo negativo.

Ecco perché è straordinario il motivo per cui le salutari e buonissime banane crescono curve e non dritte

Il geotropismo negativo consiste nella la crescita delle piante nella direzione opposta a quella della gravità. La banana, crescendo contro la forza di gravità, assume la sua particolare forma.

Una sostanza chimica contenuta nel frutto, l’auxina, agisce in modo che la banana si curvi e si pieghi contro se stessa, per cercare i raggi del sole.

Inoltre, le banane si piegano e si dirigono verso l’alto per non destabilizzare la pianta nel dirigersi verso la luce del sole.