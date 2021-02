Gli ambienti della casa che più ci danno il filo da torcere in termini di pulizia sono essenzialmente due. Parliamo delle stanze che contengono in assoluto più strumenti e accessori, e che di conseguenza utilizziamo di più. Ci riferiamo ovviamente alla cucina e al bagno. Infatti se per il salotto e le camere da letto dobbiamo concentrarci solo su letti, divani e pavimento, in cucina e in bagno la storia cambia.

Un inconveniente frequente

In particolare con il bagno, sono diversi i problemi che siamo chiamati ad affrontare. Alle volte è necessario rivolgersi a degli esperti, altre ancora fortunatamente possiamo cavarcela da soli. Quando infatti lo scarico della doccia, o della tazza da bagno, si intasa, abbiamo diverse alternative. In questo articolo ne vogliamo svelare una alquanto inusuale ma comunque efficace. Infatti è straordinario il motivo per cui dovremmo versare lo shampoo dentro il water.

Water libero in un attimo

Quando lo scarico della tazza da bagno si intasa le cause possono essere diverse. Molto spesso si tratta di un’eccessiva quantità di carta igienica o carta assorbente. In questo caso prima di pensare ad affidarci a prodotti specifici o a professionisti, potremmo pensare di tentare questo metodo. Infatti è straordinario il motivo per cui dovremmo versare lo shampoo dentro il water. Il primo consiglio che offriamo nel momento in cui il WC è otturato da troppa carta è quello di attendere. Infatti lasciamo passare diverse ore perché il problema potrebbe andarsi a risolvere da solo.

Non succede spesso, ma alle volte la carta tende a sciogliersi con il contatto nell’acqua per poi trovare la sua strada nello scarico. Nel caso non ci rivelassimo così fortunati, prendiamo il nostro shampoo. Versiamone una discreta quantità all’interno della tazza, e attendiamo diversi minuti. Il sapone liquido infatti, come ovviamente anche lo shampoo, aiuta la carta igienica a sciogliersi e a ridursi di dimensione all’interno dello scarico. In questo modo dovrebbe riuscire nell’intento di eliminare lo sgorgo e risolverci definitivamente il problema. È di certo un metodo rudimentale, ma si rivela efficace in molte occasioni, dunque consigliamo di provare.