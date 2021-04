I mesi estivi si stanno avvicinando. L’estate, la spiaggia, il mare e la prova costume è dietro l’angolo.

È inutile dire che dovremmo riuscire a mantenere uno stile di vita e di alimentazione corretta tutto l’anno.

Questo proprio per non trovarci a dover combattere con i chili di troppo due o tre mesi prima di metterci in costume.

È tutta una questione di testa e di volontà. Affidandoci ad un nutrizionista e ad un personal trainer riusciremo a ottenere la forma che abbiamo sempre desiderato. Quando però non riusciamo per un motivo o per l’altro a mantenerci in forma tutto l’anno dobbiamo correre al riparo prima che sia troppo tardi.

Niente diete drastiche

Evitiamo le diete drastiche che hanno solo la capacità di farci soffrire e durare perciò poco più di una settimana. Per perdere peso dobbiamo ottenere un deficit calorico. Riuscire quindi a consumare meno calorie del solito per svegliare il nostro metabolismo e dimagrire. Smettiamola di pensare che la dieta è fatta solo di rinunce. Si può seguire una dieta e un piano alimentare sperimentando e gustando ricette ipocaloriche ma pur sempre gustose.

Vediamo quanto è straordinario come possiamo rimetterci in forma per l’estate in modo molto veloce mangiando il cioccolato tutti i giorni.

Siamo sempre stati abituati a pensare che il cioccolato è il nemico di chi vuole dimagrire. È proprio questo il pensiero più sbagliato. Proprio perché per dimagrire bisogna ottenere un deficit calorico, non sarà di certo un cubetto di cioccolato a farci ingrassare.

Molti nutrizionisti nelle loro diete concedono un quadratino di cioccolato fondente ogni giorno prima di andare a dormire. Possiamo vederlo come un piccolo premio per aver rispettato il piano alimentare e andare a dormire con il sorriso. Il cubetto di cioccolata non sarà sicuramente in grado di saziare ma ci darà quella sensazione di dolce che abbiamo bisogno per addormentarci con serenità. Concederci questo piccolo premio a fine giornata ci aiuterà a rimanere determinati durante tutto il nostro percorso. In questo modo arriveremo con serenità e felicità al risultato.

Il consiglio è comunque sempre quello di consultare un nutrizionista che secondo le nostre condizioni sarà in grado di seguirci e portarci ai risultati.