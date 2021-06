Conoscere i trucchi del mestiere rappresenta, in qualsiasi lavoro o attività, quella carta in più che ci permetterà di ottenere i risultati migliori nel minor tempo possibile. Infatti ci sono diversi modi per arrivare all’obbiettivo che ci siamo prefissati, ma è quale si sceglie di percorrere che distingue i talentosi dai meno bravi. Così come nella musica, nella cucina e nelle abilità artistiche, questo stesso discorso vale anche per la tanto amata attività di giardinaggio.

Una marcia in più

Avere la possibilità di coltivarsi autonomamente alcuni ortaggi, e quindi frutta e verdura, ci da senza dubbio una marcia in più in cucina. Infatti, avendoli curati noi in prima persona, sapremo benissimo come sfruttare al meglio quei determinati ingredienti, e come fare per inserirli nelle varie ricette che abbiamo in mente. Ancora meglio, come dicevamo appunto, se conosciamo alcuni trucchetti del mestiere che ci aiutano a farli crescere rigogliosi e in salute. Come quello di cui parleremo tra poco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

È straordinario come la vicinanza di quest’erba aromatica alle carote le aiuti a svilupparsi meglio e a ottenere un gusto più intenso

Come abbiamo visto qualche tempo fa in questo articolo parlando delle zucchine, il trucco per aiutare i nostri ortaggi a crescere meglio è quello di affiancarli ad altre piante per loro benefiche. Difatti sono tantissime le consociazioni da poter conoscere e sfruttare per permettere agli ortaggi di usufruire dell’aiuto di altre piante. La coppia di cui parliamo oggi è quella formata dalle carote e dall’erba cipollina.

Non tutti lo sanno infatti ma questa erba aromatica, se posizionata accanto le carote, aiuterà quest’ultime nella crescita. Sono tantissimi a consigliare di piantarle vicine, perché il risultato di questa scelta non si vedrà solamente ad occhio nudo osservando l’orto. Ma anche, e soprattutto, a tavola. Infatti anche il gusto delle carote ne risentirà positivamente, mostrandosi al palato più intenso e saporito. Ricordiamoci dunque di questa coppia vincente, e i nostri ospiti ci ringrazieranno. E difatti è straordinario come la vicinanza di quest’erba aromatica alle carote le aiuti a svilupparsi meglio e a ottenere un gusto più intenso.