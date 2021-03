I cani arrivano nella vita dei padroni nel momento in cui questi ne hanno più bisogno. A tutti capita di vivere un periodo particolare. Ma, tra gli eventi che aiutano a percepire i momenti brutti con minore pesantezza, c’è l’arrivo di un amico a quattro zampe. Questi amici pelosi sono in grado di percepire tante emozioni, come la Redazione di ProiezionidiBorsa ha già spiegato in questo articolo.

Ma in molti non sanno che i cani riescono anche a captare la tristezza di fronte alla perdita di una persona cara. È straordinario come il cane percepisca questo nostro stato d’animo e lo dimostri in questi modi.

I cani percepiscono un lutto

Quando il proprio padrone attraversa un momento complicato dal punto di vista emotivo, il cane è in grado di percepirlo. Non a caso, dopo lo sfortunato lutto di un caro, per il padrone è possibile notare il cane molto più empatico e propenso alle carezze.

Se normalmente è quasi necessario elemosinare una coccola canina, in questa fase non lo è affatto. Per il cane è normale non fare troppe effusioni in quanto, ad esempio, esso non comprende l’importanza che gli umani danno al bacio.

Tuttavia, durante un evento così spiacevole, il cane diventa un vero “essere senziente”, nel senso che prova profonde emozioni.

Ma come succede?

Il lutto: è straordinario come il cane percepisca questo nostro stato d’animo, ma come accade? Come può un cane comprendere la tristezza di una perdita?

Una ragione potrebbe essere l’amore identificativo. Il cane ama, identificandosi con il proprio padrone e le sue emozioni. Oppure ancora, la ragione di questa loro capacità deriva dal riuscire a capire la tristezza e il pianto umano.

Il loro comportamento

Ma come reagisce il cane a un lutto di un caro del suo padrone? In questi casi è possibile notare il cane che cerca una carezza o che diventa più affettuoso.

Il cane inizia a grattare le gambe del padrone con la zampa o a voler attirare la sua attenzione. Durante un pianto è possibile che esso tenti di avvicinare il suo muso al viso del padrone e che tenti di leccarlo.

Tutte queste sono reazioni del cane alla tristezza del padrone. Assecondarle farà bene allo spirito e rafforzerà il rapporto tra cane e padrone.