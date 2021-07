Gli spazzolini da denti generalmente sono realizzati interamente in plastica. Ma è strabiliante il motivo per cui molte persone cambiano lo spazzolino da denti preferendo uno in legno o in bambù. Inoltre, le setole di questi spazzolini sono naturali. Ormai, si comprano facilmente in farmacia. Ma perchè si preferiscono quelli in legno o in bambù? Verifichiamolo.

È strabiliante il motivo per cui molte persone cambiano lo spazzolino da denti

Il motivo è che lo spazzolino di bambù è biodegradabile, realizzato con setole antibatteriche ultrafini. Inoltre, sono resistenti all’umidità, svolgono un’azione antibatterica e aiutano a mantenere le setole sempre asciutte. Quindi, riducono la possibilità del proliferarsi di batteri. Di solito anche la confezione dello spazzolino è riciclabile.

Gli spazzolini di bambù sono sicuri ed ecologici (privi di BPA). Inoltre, il manico dello spazzolino è liscio e facile da impugnare. Adatto per tutta la famiglia.

Si consiglia, dopo l’utilizzo dello spazzolino, di conservarlo in luogo asciutto.

Da considerare che gli spazzolini di bambù costano meno di quelli di plastica, quindi si ottiene anche un risparmio economico.

Dentifricio fatto in casa

Oltre ad eliminare lo spazzolino di plastica, sono molte le persone che decidono di creare il dentifricio in casa.

È possibile preparare il proprio dentifricio con olio di cocco e bicarbonato di sodio e conservarlo in un barattolo. Ma bisogna fare attenzione perché il dentifricio fatto in casa non contiene fluoro.

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo uno studio, ha concluso che ci sono prove evidenti della azione protettiva del fluoro sulle carie dei denti. Tuttavia, mancano affermazioni scientifiche sull’efficacia protettiva contro le carie per dentifrici senza fluoro.

Igiene orale impeccabile

Per utilizzare dei dentifrici senza fluoro è necessario, però, seguire un’igiene impeccabile e un controllo dentale regolare.

Per un’igiene dentale corretta bisogna lavare due volte al giorno i denti per due minuti. Poi utilizzare il filo interdentale o lo spazzolino per altri due minuti.

Approfondimento

Non riutilizzare le vaschette del gelato perché possono essere pericolose per la salute