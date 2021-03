I CD sono ancora molto utilizzati e a volte messi da parte a causa dei graffi che impediscono il buon funzionamento. Se si tratta di musica o di film non possiamo vederli perché il lettore non li legge. Ed è strabiliante far diventare nuovo un CD graffiato che non riusciamo più ad ascoltare.

Dove conservare film, foto e documenti

Oggi i dischi del tipo CD e DVD sono sempre utilizzati, ma sempre più a favore della memoria elettronica. Ovvero Piuttosto che registrare i nostri documenti su dei supporti fisici, si preferisce trasformare il tutto in un documento che non ha una presenza fisica ma solo virtuale.

Al posto dei CD si preferiscono le pennette da computer, i dischi rigidi esterni, le memorie “cloud” ovvero quelle presenti in rete e in cui è possibile registrare una quantità incredibile di informazioni che all’occorrenza vengono richiamate sul cellulare o, sul tablet o sul computer.

Un granello di polvere

Eppure CD e DVD sono ancora molto utilizzati perché offrono un supporto fisico con la sua importanza. Infatti i dischi rigidi del computer che si possono rovinare, o essere attaccati da virus e non restituiscono più il loro contenuto. Un DVD invece garantisce sempre la possibilità di lettura e la conservazione dei film o dei documenti che ci sono registrati dentro.

Eppure questo supporto a volte per incuria si può graffiare e per quanto tentassimo di farlo funzionare, il lettore non riesce a leggerlo. Come fare in questo caso, se non vogliamo buttare il disco? Ebbene un rimedio c’è per recuperare i dischi graffiati ed è anche una soluzione semplice e a portata di mano.

È strabiliante far diventare nuovo un CD graffiato che non riusciamo più ad ascoltare

Per riparare un CD graffiato il sistema è semplice e casalingo, ma funziona solo se il CD non è molto rovinato. Prendiamo un tubetto di dentifricio non abrasivo. Mettiamo un poco di pasta sul CD e con l’aiuto di una spugnetta da strucco, stendiamola sulla superficie. Poi aspettiamo che si asciughi per bene e una volta secca rimettiamo il CD nel lettore, che funzionerà a meraviglia. Avremo così un prezioso supporto fisico a quei documenti che temiamo di perdere.

Attenzione a come difendersi dai pirati su internet che rubano soldi attraverso i computer.