Esiste una medicina di cui il corpo ha assolutamente bisogno quando è malato. Una medicina che ci permette di guarire con più facilità. È infatti desiderio di tutti quello di vivere in salute e sappiamo che c’è qualcosa che ci permette di realizzare questo desiderio. Ecco allora la potente medicina di cui ha bisogno il corpo per guarire.

Ciò che ci serve per guarire

Quando una persona è malata, si sente stanca e vuol dormire. In genere si pensa che questo stato di debolezza sia la causa della voglia di dormire. Il corpo è debole e non ha voglia o non riesce a funzionare bene, ci sono dei problemi che lo indeboliscono, per cui si manifesta la voglia di dormire attraverso questa stanchezza generale.

Questo modo di pensare è giusto, ma solo in parte. In effetti è il corpo stesso che attiva lo stato di sonno, perché in questo modo si avvia uno dei processi più incredibili che possiede, il nostro corpo ha il potere di guarirsi.

Uno straordinario potere

Una ricerca pubblicata su Science ha mostrato che c’è una forte relazione fra sonno e sistema immunitario. Responsabile è un gene, il Nemuri, che entra in gioco ogni volta che il corpo è malato e ha bisogno di dormire. Questo gene produce una proteina che anch’essa è stata chiamata Nemuri, dal giapponese nur che significa sonno. Si è scelto il giapponese perchè di quella nazione è il capo dell’equipe di studiosi, il giapponese Hirofumi Toda.

Questa proteina svolge un’azione fortemente antimicrobica, per cui aiuta il corpo a rinforzare le difese immunitarie e nello stesso tempo a guarire.

La seconda azione del sonno. È stata scoperta la potente medicina di cui ha bisogno il corpo per guarire

Ma il sonno serve anche a smaltire tutta la spazzatura che durante il giorno si è prodotta nell’organismo. È proprio durante il sonno che avviene questa azione di depurazione dell’organismo. Azione che permette di eliminare dal cervello tutti i residui inutili accumulati e che poi entrano nel sangue venendo infine filtrati dal fegato. Questo anche è il motivo per cui durante la malattia si ha bisogno di dormire di più.

Il sonno si rivela dunque un vero momento di guarigione e di rigenerazione del corpo. Inoltre ci permette di affrontare la vita sempre con energie nuove e liberi dalle scorie, causa di molte malattie. Ecco perchè in apertura si è detto che è stata scoperta la potente medicina di cui ha bisogno il corpo per guarire. Bisogna aggiungere che il corpo riesce bene a fare il suo lavoro se lo si rispetta e non lo si carica di tanti cibi e abitudini spazzatura.