Il Bel Paese si chiama così non solo per la gradevolezza del clima, per il buon cibo e le bellezze architettoniche. Lo stivale è famoso anche per la sua storia e per tutto ciò che il passato ha lasciato sotto luce del suo sole. Tuttavia gli archeologi sono ben consapevoli di tutto ciò che il suolo nasconde. Nel 1996 è stata fatta una clamorosa scoperta in Italia. Si tratta della città etrusca di Gonfienti, vicino a Prato, in Toscana. Un’intera città è sepolta sotto l’asfalto di un interporto. Chi l’avrebbe mai detto che sotto gli pneumatici dei tir potessero nascondersi simili meraviglie.

Gonfienti

Risale alla fine del settimo secolo avanti Cristo, ed è una delle più grandi città etrusche conosciute. Come ogni città scomparsa, molti misteri aleggiano su di essa.

Si sa ad esempio che fu abbandonata improvvisamente due secoli dopo, senza un apparente motivo. Un’altra incognita è il suo nome. Secondo alcuni studiosi si chiamava Camars e fu la città del mitico re Porsenna, il re etrusco che assediò Roma e, secondo qualcuno, la conquistò.

Dai pochi scavi avvenuti sono stati rinvenuti molti reperti, il più famoso è una statuetta, l’offerente di bronzo, esposto oggi al British Museum di Londra. Chissà quali altre meraviglie archeologiche sono celate sotto questo polo industriale.

Cosa succederà

La regione Toscana ha stabilito tre milioni di euro per la realizzazione di un parco archeologico e disseppellire la città etrusca. Tuttavia ad oggi ancora niente si è mosso. Sicuramente potrebbe essere una ricchezza per il territorio circostante e per l’archeologia in generale. Difatti molti scavi in Italia non si possono compiere, perché sono sottostanti a zone densamente popolate.

La città etrusca di Gonfienti è sotto un interporto. Ciò rende il tutto più fattibile. Scavare nel cuore delle grandi città è senz’altro problematico, basti vedere cosa sta accadendo a Roma da anni per la realizzazione della nuova linea della metropolitana. Questa può essere occasione unica per l’archeologia. Ecco perché è stata fatta una clamorosa scoperta in Italia.