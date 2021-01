Come concludere in dolcezza il pranzo della Befana? Il segreto per sorprendere tutti è lanciarsi in una ricetta nuova. È spagnolo il dolce facile e colorato da provare assolutamente per l’Epifania. Si chiama Roscón de Reyes, ovvero “Ciambella dei Re”. Il riferimento è, ovviamente, ai Re Magi.

Infatti, questa torta si mangia tradizionalmente il 6 gennaio. È diffusa anche in Argentina e Portogallo. Ecco come prepararla.

Ingredienti

La ricetta tradizionale della “Ciambella dei Re” richiede lunghi tempi di lievitazione. Fortunatamente, esiste una variante più semplice, ma altrettanto gustosa.

Ecco gli ingredienti per prepararla:

a) 400 grammi di farina 00;

b) 70 grammi di burro;

c) 100 grammi di zucchero;

d) due uova;

e) 20 grammi di lievito di birra;

f) la scorza di un’arancia;

g) un cucchiaino d’acqua di fiori d’arancio;

h) 20 ml di rum;

i) 100 ml d’acqua;

l) 30 ml di latte;

m) un pizzico di sale.

Per guarnire:

a) mandorle a lamelle;

b) frutta candita;

c) zucchero.

Procedimento

È spagnolo il dolce facile e colorato da provare assolutamente per l’Epifania. Ecco come prepararlo:

a) disporre a fontana 350 grammi di farina;

b) far sciogliere il lievito nell’acqua tiepida e assicurarsi che il burro sia a temperatura ambiente;

c) aggiungere al centro della farina tutti gli ingredienti dell’impasto, a eccezione di una delle due uova;

d) impastare fino a ottenere una consistenza elastica;

e) dare all’impasto la forma di una grande ciambella (basta realizzare una palla e poi farvi un buco al centro);

f) lasciar riposare l’impasto per almeno un’ora, e nel frattempo preriscaldare il forno a 200 ºC;

g) sbattere l’uovo rimasto e spennellarlo sulla ciambella;

h) decorare a piacere la torta con le mandorle, la frutta candita e lo zucchero, dandole un aspetto colorato e festoso;

i) infornare per 15-20 minuti, o finché la superficie della ciambella non è dorata.

Non resta che sfornare e gustare la Ciambella dei Re!

