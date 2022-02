È sorprendentemente filante questa pizza bianca farcita con un ingrediente inaspettato che ha davvero pochissime calorie

L’arrivo del weekend ci regala una meritata pausa dalla frenetica routine quotidiana, concedendoci molto tempo libero, da impiegare come più preferiamo.

C’è chi si prepara per un weekend romantico, chi pensa al giardinaggio o all’attività fisica e non può certo mancare qualche esperimento culinario.

Da questo punto di vista, il pranzo della domenica è generalmente associato a gnocchi o lasagne, che abbiamo proposto anche nella versione in padella.

C’è poi anche un altro alimento a cui sembra impossibile rinunciare, che piace praticamente a tutti e che colora il weekend di gusto.

Stiamo parlando della pizza, regina del venerdì o del sabato sera, perfetta da gustare in famiglia o con amici, a casa come al ristorante.

Per quanto gli impasti pronti e la versione surgelata siano stratagemmi furbi e golosi, difficile equipararli ad una bella pizza fatta in casa.

Del resto, è una preparazione che non richiede poi così tanto tempo ed è veramente facilissima, oltre che economica.

Tuttavia, anziché preparare la solita margherita, cimentiamoci con un altrettanto semplice alternativa: è sorprendentemente filante questa pizza bianca farcita con ingredienti inediti e saporiti.

Con crema di cime di rapa e guanciale croccante

Un abbinamento da leccarsi i baffi, pronto a soddisfare anche i palati più sopraffini e impreziosito da una cascata di mozzarella filante.

Non c’è nemmeno da preoccuparsi delle calorie, in quanto la cima di rapa sarebbe per natura ipocalorica: insomma, cosa aspettiamo a provarla?

Nello specifico, ci occorreranno:

650 g di farina;

425 ml di acqua;

2 g di lievito;

15 g di sale;

mozzarella;

guanciale;

cime di rapa.

In una ciotola, amalgamiamo la farina con il lievito e metà dell’acqua e dedichiamoci poi ad impastare, aggiungendo gradualmente la restante acqua e il sale.

Ottenuto un impasto soffice, ma non appiccicoso, lasciamolo riposare all’interno di un contenitore precedentemente oliato, che andrà coperto.

Da questo, dovremo ricavare 4 panetti da circa 280 g che dovranno a loro volta finire di lievitare.

Nel frattempo, prepariamo le cime di rapa: pulite e fatte bollire in acqua salata per 10 minuti, andranno saltate in padella con olio e aglio.

Una volta che le avremo frullate, passiamo anche il guanciale in padella, in modo da renderlo croccante.

Non resta che stendere la pasta, lasciando la bordatura più alta e guarnendola al centro con la crema di cime e con abbondante mozzarella.

Inforniamo per una decina di minuti, poi aggiungiamo altra mozzarella e il guanciale croccante prima di riporre nuovamente in forno per completare la cottura.