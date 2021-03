Produttività, efficienza, lavoro sono le parole d’ordine di una società frenetica che si muove senza sosta. Mai uno stop, mai un momento di calma. “Non possiamo permetterci di fermarci” è quello che spesso si sente dire tanto in ambiente lavorativo quanto nella vita extra professionale. Dare sempre il meglio di sé, come se la vita fosse una gara a chi arriva per primo. Ecco, alle volte sembra essere un po’ così. Ma cosa perdiamo realmente se ci fermiamo per un attimo o anche per un giorno intero? La risposta è che non perdiamo niente, anzi ci guadagniamo in salute fisica e mentale. Scopriamo perché.

È sorprendente scoprire tutti i benefici di un giorno di riposo a settimana

In un precedente articolo (link qui) avevamo parlato dell’importanza del sonno per aumentare la massa muscolare. Oggi vogliamo parlare di qualcosa di simile. Infatti, un giorno di nullafacenza permette il riposo del nostro corpo e rigenera ossa e muscoli affaticati da una dura settimana di lavoro.

Ma il benessere non è solo fisico, è anche mentale e potremmo addirittura dire emotivo. Non lavorare o studiare per un giorno permette alla nostra mente di riposarsi e immagazzinare meglio nei giorni a seguire. Allo stesso modo, incidendo positivamente sulle nostre preoccupazioni quotidiane e sulla necessità di una continua operosità, si allevia anche lo stress. Momenti di puro relax sono fondamentali per scaricare la tensione e affrontare la nuova settimana con il piede giusto.

Quante cose ci siamo persi!

È sorprendente scoprire tutti i benefici di un giorno di riposo a settimana, anche il puro e semplice divertimento. Quante opportunità di divertirci abbiamo perso perché “prima il dovere e poi il piacere”? Questo detto è sacrosanto e indiscutibile, ma dovremmo iniziare a bilanciare il dovere con le nostre passioni e il nostro benessere psicofisico. E quindi, già a partire da questa settimana, potremmo cominciare a programmare il fantastico giorno dedicato all’ozio.