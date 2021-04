È sorprendente scoprire che questi animali sono intelligentissimi anche se in tanti pensano che siano stupidi

Spesso gli animali sono vittime di stereotipi. Molti pensano, ad esempio, che cani e gatti siano molto intelligenti, ma che altri animali siano molto più stupidi. C’è, però, un animale che fa parte ancora delle vite di molti di noi che è davvero intelligente.

Anzi, secondo la scienza, alcune delle sue capacità sono come quelle di un bambino di 6 anni. Ecco perché per molti è sorprendente scoprire che questi animali riconoscono il loro nome e sono intelligentissimi anche se in tanti pensano che siano stupidi.

Molto più intelligenti del previsto

Ma di che animali parliamo? Delle galline! Questi animali da cortile ci danno uova e carne, ma spesso ci dimentichiamo della loro intelligenza.

Le galline hanno, infatti, tutte una loro personalità, relazioni sociali e grandi capacità. A provarlo ci viene in aiuto la scienza. Secondo uno studio di Suzana Herculano-Houzel, pubblicato nel 2016, il cervello delle galline avrebbe più neuroni di quello di alcuni primati!

Le piccole dimensioni del loro cervello non devono, quindi, trarci in inganno. Sono, infatti, molti gli esperimenti sulle galline che hanno provato la loro intelligenza. E molti proprietari di galline sapranno confermare una cosa sorprendente: questi animali sanno anche riconosce il loro nome e alcuni ordini. Ma quali sono le capacità della galline?

Animali straordinari

Uno studio condotto da Rosa Rugani all’Università di Padova ha provato che i pulcini sanno, in un certo modo, contare. E la loro capacità supera quella dei gatti!

I gatti e altri animali si fermano al 3, mentre questi pulcini sono riusciti a “contare” fino a 4. In questo esperimento i pulcini hanno dovuto saper distinguere da insiemi con un diverso numero di elementi al loro interno. Ma non solo. La zoologa cinese Zhang Huating ha addestrato 5 galline insegnando loro diversi trucchi.

Le sue galline hanno, infatti, imparato a giocare a bowling, a eseguire alcuni ordini, a fare lo slalom e molto altro. Per molti è sorprendente scoprire che questi animali riconoscono il loro nome e sono intelligentissimi anche se in tanti pensano che siano stupidi! Dopo averlo saputo magari molti di noi prenderanno in considerazione le galline per un futuro animale domestico!