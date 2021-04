Le attenzioni verso il proprio animale domestico non devono mancare mai. In questo periodo di reclusione forzata vi è tempo in abbondanza per prendersi cura dei nostri fedeli amici a quattro zampe. Tra i piccoli accorgimenti da adottare il controllo sulle materie prime, contenute negli alimenti, è fondamentale. A tal proposito è sorprendente sapere quanto sia dannoso per i cani questo alimento molto comune da evitare assolutamente.

Esistono moltissimi cibi che possono mettere in serio pericolo l’incolumità dei cani. In vetta a questa particolare classifica troviamo l’aglio. Essere a conoscenza di questa criticità può spingere molte persone a effettuare scelte maggiormente ponderate. Partendo dal presupposto che azzerare completamente il rischio di intossicazioni è impossibile, è nostro preciso compito limitare i danni.

Uno tra gli alimenti più pericolosi per i cani è l’aglio, scopriamo insieme il perché

Appartenente alla famiglia delle Liliaceae, l’aglio è una pianta estremamente tossica per i cani. Anche altre varietà di ortaggi a bulbo, come le cipolle, possono creare eventi emolitici ingenti. Il processo di emolisi è altamente pericoloso perché agisce sulle cellule del sangue. Nello specifico a essere “lisate” sono i globuli rossi. Queste cellule se danneggiate riversano tutte le sostanze, in esse contenute, nel sangue. Questa condizione è potenzialmente letale per l’animale. Pur non essendo frequente è possibile che un cane a seguito di un evento emolitico intenso, possa non farcela.

Alla luce di quanto detto sarebbe poco intelligente ignorare l’esistenza di questa criticità, correndo l’inutile rischio di ledere la salute del proprio cane. La condizione ottimale sarebbe estromettere completamente, dal regime alimentare, questa materia prima. Gli alimenti confezionati, le tipiche scatolette, tra i tanti ingredienti possono contenere tracce di aglio. Un occhio di riguardo in più, d’ora in poi, è fortemente raccomandato.

È sorprendente sapere quanto sia dannoso per i cani questo alimento molto comune da evitare assolutamente. Chiunque fosse interessato a conoscere ulteriori insidie da evitare, può consultare il seguente articolo.