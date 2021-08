Per la maggior parte di noi le ferie sono finite o stanno finendo. Ritorniamo alla nostra quotidianità con un bagaglio di ricordi molto belli, risate ed emozioni che ci daranno la carica giusta per affrontare i lunghi mesi autunnali che ci aspettano.

Per qualcuno però il bagaglio è un pochino più pesante di quello che dovrebbe essere! Ovvero ci si porta addosso un paio di chiletti dovuti alle grandi abbuffate estive o al maggior consumo di alcolici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Che si tratti di grasso o semplicemente di gonfiore, dobbiamo correre ai ripari immediatamente. Altrimenti saremo costretti a comprarci pantaloni più larghi e sottoporci a tristi e lunghe diete!

È sorprendente quanto sia facile smaltire le abbuffate estive con questi 3 suggerimenti

Se l’eccesso di peso è dovuto a semplici gonfiori magari dovuti anche al gran caldo che soprattutto nelle donne provoca ritenzione idrica, sarà semplice rimediare e tornare in forma in poche settimane. Sarà sufficiente seguire qualche consiglio furbo a tavola, come questi.

Bere moltissimo

Non conserviamo dentro l’armadio la coloratissima borraccia che ci siamo comprati per andare in vacanza. Continuiamo ad usarla anche in casa e ufficio anzi, aumentiamo drasticamente la quantità di liquidi da bere. Se prima eravamo spinti dal gran caldo ora lo dobbiamo fare per aiutare il nostro corpo a depurarsi più facilmente. Quindi battiamo il record e arriviamo a 2,5 o 3 litri di acqua al giorno!

L’antipasto strategico

Adottiamo la sana abitudine di iniziare i pasti principali mangiando una bella porzione di insalata. Questo ci darà la giusta sensazione di sazietà che farà in modo di non esagerare poi con il primo e il secondo successivi.

Il minestrone anche a settembre!

Ebbene sì, chi lo ha detto che dobbiamo confinare questa pietanza ai soli mesi invernali? Con le buste di minestrone surgelate disponibili al supermercato è possibile mangiarlo tutto l’anno.

Ma per questo periodo in cui fa ancora abbastanza caldo, suggeriamo di prepararlo un po’ più “brodoso” del solito. In modo da assicurarsi anche a tavola una buona dose di liquidi che farà in modo che le verdure fermentando non creino problemi all’intestino ma anzi, aiutino la depurazione.

Inoltre non si tiene abbastanza conto del fatto che consumare un alimento bollente, soprattutto liquido, faccia sentire meno il caldo estivo. Vale lo stesso principio spiegato parlando del tè in questo articolo “Il tè caldo d’estate rinfresca fa bene alla salute e ci rende simpatici”.

Non serve acquistare prodotti specifici per il dimagrimento perché è sorprendente quanto sia facile smaltire le abbuffate estive con questi 3 suggerimenti semplici e a costo zero.