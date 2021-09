È sorprendente quanto possa diventare semplice pulire la grondaia seguendo questa guida completa ed efficace

La fine dell’estate porta con sé aria di cambiamento.

Infatti, al rientro dalle ferie e, in generale, da inizio settembre sono tante le pulizie e le sistemazioni che andrebbero fatte in casa.

Bisogna, quindi, prepararsi in vista del cambio di stagione, abbandonando la tipica tenuta da vacanziero e indossando vestiti più comodi e da lavoro.

Uno dei momenti forse più temuti è il giorno in cui si è programmata la pulizia della grondaia.

Questa andrebbe fatta proprio ora, a fine estate, per eliminare tutte le foglie secche e i detriti accumulati su questa parte della casa spesso dimenticata.

Si tratta di una manutenzione molto importante perché quando la grondaia è libera, l’acqua piovana può defluire tranquillamente senza accumularsi sul tetto.

In questo articolo, allora, scopriremo proprio come pulire la grondaia passo per passo, tentando di eliminare qualsiasi dubbio o difficoltà in merito.

La pulizia della grondaia è, quindi, una delle manutenzioni casalinghe più importanti da fare in questo periodo dell’anno.

L’autunno, infatti, è alle porte e solitamente si tratta di una stagione caratterizzata da abbondanti piogge.

L’acqua piovana arriva diretta sui tetti delle nostre case e le grondaie hanno il compito di raccoglierla e di condurla lontano.

Per questo motivo è utile pulirla in questi giorni e con questa guida diventerà davvero semplicissimo.

La prima cosa da fare è riconoscere il materiale della grondaia.

Se è in zinco si potrebbe tranquillamente appoggiare una scala telescopica, a pioli, su di essa.

Se, invece è in PVC sarebbe meglio non farlo perché potrebbe rischiare di rompersi.

Dal momento che si utilizza una scala, per maggiore sicurezza, il consiglio è quello di fare questa pulizia in compagnia di qualcuno.

Inoltre, sempre preliminarmente, bisogna ricordarsi di non appoggiarsi mai alla grondaia con le braccia o le mani perché potrebbe non reggere il peso.

Cosa fare

A questo punto, indossando dei guanti da giardinaggio, siamo pronti per entrare in azione.

È opportuno partire dalla parte del tetto più vicina alla grondaia eliminando, con delle cesoie, rampicanti e vegetazione che, crescendo, potrebbe intasarla facilmente.

Durante questa procedura è importante stare attenti a non tagliare eventuali cavi elettrici di passaggio.

Poi, con l’aiuto di un rastrello di metallo e con le mani, si deve iniziare a raccogliere tutta la sporcizia e i detriti accumulati.

Volendo si può anche utilizzare un trapiantatore a forma incurvata, ripescato tra gli attrezzi del giardinaggio.

Una volta completata questa operazione, si può ulteriormente pulire la grondaia con un bastone di scopa e uno straccio umido avvolto all’estremità.

Questo va passato avanti e indietro per eliminare possibili incrostazioni.

Infine, l’ultimo passaggio consiste nel versare un secchio d’acqua tiepida all’interno della grondaia per togliere qualsiasi altro residuo.

Per ulteriore sicurezza e per mantenere più a lungo la pulizia, si potrebbe anche installare un parafoglie “a cipolla”.

La manutenzione è, così, terminata ed è sorprendente quanto possa diventare semplice pulire la grondaia seguendo questa guida completa ed efficace.

