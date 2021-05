Negli ultimi anni sempre più persone stanno riscoprendo il gusto della tradizione. C’è chi ha imparato a cucire, chi si dedica all’orto e chi opta per preparare in casa tante ricette genuine. Tra queste spiccano quelle di cibi che solitamente acquistiamo già pronti al supermercato. Sembra strano, ma a volte questi sono facilissimi da preparare!

Tra questi spicca il burro, che richiede un solo ingrediente e venti minuti. È sorprendente quanto è facile fare il burro in casa per riscoprire la tradizione e mangiare un cibo genuino e senza brutte sorprese, vediamo insieme come.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutto l’occorrente

Come abbiamo detto, preparare il burro è un processo molto veloce che richiede pochi strumenti. Prima di tutti avremo bisogno di circa dai 250 ml ai 500 ml di panna fresca da cucina, a seconda della quantità di burro che si vuole ottenere.

Avremo anche bisogno di un contenitore capiente, preferibilmente tenuto qualche minuto in frigo prima della preparazione. L’ultimo strumento che ci permetterà di preparare il burro è uno sbattiuova elettrico o una planetaria.

Il procedimento

Ora non resta che avere un po’ di pazienza. Bisogna infatti sbattere il latte con lo sbattiuova o la planetaria per circa 20 minuti. Noteremo che la panna inizierà a separarsi in una parte più liquida e una più solida. Quando la parte solida inizierà ad attaccarsi alle fruste, sarà ora di fermarsi. Ora non resta che filtrare con cura la parte liquida, detta anche latticello. Per farlo possiamo avvolgere il burro in un panno a trama fine e strizzare con cura.

Et voilà, otterremo un burro fatto in casa genuino! Possiamo a questo punto dare forma al burro e conservarlo in frigo per circa un mese in un contenitore. E che fare del latticello? Non va buttato! Può essere usato infatti come base per la preparazione di deliziosi dolci.

È sorprendente quanto è facile fare il burro in casa per riscoprire la tradizione e mangiare un cibo genuino e senza brutte sorprese. Non torneremo più indietro dopo aver provato questo metodo!