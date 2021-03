È sorprendente ma vero, ma abbiamo sempre sbucciato la banana nel modo sbagliato

Le banane sono un frutto consumatissimo in Italia nel mondo. Le loro proprietà nutritive hanno grandi benefici per la salute. Ma sono stati il loro gusto e il prezzo basso a conquistare le nostre tavole. Nessuno quindi ha mai riflettuto su come si dovesse aprire una banana. Dopotutto non si tratta di un frutto di recente diffusione, come avocado o papaya. Abbiamo semplicemente copiato i nostri genitori. Nonostante questo, è sorprendente ma vero, abbiamo sempre sbucciato la banana nel modo sbagliato.

Apriamo la banana dal picciolo

La maggior parte di noi afferra la banana dal picciolo e cerca di romperlo alla base. A volte ci riusciamo subito e non dobbiamo far altro che far scorrere i lembi verso la base. Nella maggior parte dei casi però le cose non vanno così lisce. Il picciolo si rivela troppo duro e dobbiamo a volte ricorrere a unghie, denti o persino a un coltello. A volte tutto questo sforzo si traduce nella parte superiore della banana completamente pesta.

Finalmente abbiamo sbucciato la nostra banana, ma solitamente prima di mangiarla facciamo un’altra selezione. Molti di noi eliminano quei fili che corrono lungo tutto il frutto e che risultano leggermente più amari. Per capire come potremmo migliorare la nostra tecnica ci basta guardare le scimmie.

La tecnica delle scimmie

È risaputo che le scimmie sono particolarmente ghiotte di questo frutto. Ci si può quindi aspettare che abbiano sviluppato o intuito una tecnica per mangiarle nel più breve tempo possibile. Osservandole, scopriamo che non solo sbucciano anche loro la banana, ma si disfanno anche di quei fili fastidiosi. In realtà, questi sono ricchi di fibre e se non ci danno fastidio possiamo sicuramente evitare di toglierli. Ma c’è una cosa che le scimmie fanno in modo diverso. Loro non aprono affatto la banana dal picciolo, ma dalla base. Ci basterà provare questa tecnica noi stessi per capire quanto sia più efficace della nostra. Giriamo la banana e stringiamo la punta alla base fra il pollice e l’indice. Applichiamo una leggera pressione e la banana si aprirà facilmente. Accertiamoci di tirare via anche il puntino nero e duro e tiriamo i lembi della buccia come al solito e…voilà!

Quindi, anche se sorprendente, è vero, abbiamo sempre sbucciato la banana nel modo sbagliato. Lo dicono le scimmie!

