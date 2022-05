Quando il nostro cane ci guarda, a volte fa espressioni piuttosto buffe e ci osserva in modo curioso. Spesso ci chiediamo a cosa stia pensando, cercando di interpretare sentimenti e desideri. Infatti, tramite i loro movimenti riescono a comunicarci dei messaggi piuttosto precisi. Ad esempio, quando il cane cerca di accoppiarsi con la nostra gamba, non è solo sintomo di eccitazione ma anche di altri suoi sentimenti. Raramente, però, ci chiediamo come il nostro Fido ci vede davvero.

Passando anni insieme al proprio cane, potrebbe anche finire per sembrarci quasi “umano”. Eppure, appartiene comunque a un’altra specie, che quindi non percepisce il Mondo esattamente come facciamo noi. Basti pensare all’olfatto, molto più sviluppato rispetto a quello umano. Ma, mentre questa caratteristica è conosciuta ai più, sappiamo poco riguardo alla loro vista.

È sorprendente ma i cani ci vedono in questo modo piuttosto buffo

Il cane è cieco alla nascita e per i suoi primi 3 mesi di vita. Da quel momento comincia a svilupparsi la vista, che avrà delle caratteristiche ben precise. Ad esempio, pochi sanno che anche i cani vedono bene al buio, non solo i gatti. Inoltre, ha anche un campo visino molto più ampio, che supera quello umano arrivando a 240°.

Per quanto riguarda le distanze, invece, il cane vede bene anche un oggetto a 800 metri da lui. Dopotutto, si tratta di un predatore che si è evoluto per individuare le prede. Ciò vuol dire, però, che più gli siamo vicini e peggio il nostro cane riesce a vederci. Infatti, i cani mettono a fuoco gli oggetti ad almeno 50 metri di distanza.

La prossima volta che il nostro cane ci guarda mentre lo accarezziamo, pensiamo che per lui siamo una massa informe e sfocata. Non siamo, però, in bianco e nero, perché, contrariamente a quanto spesso si crede, i cani riescono a percepire i colori. È anche vero, però, che li vedono in modo diverso, tanto da essere spesso assimilati ad individui daltonici.

Infatti, i cani riescono a percepire soltanto alcuni colori e cioè il blu e il giallo. Invece, non riuscirebbero a percepire il colore rosso e il verde.

Dunque, è sorprendente ma i cani, in definitiva, non ci vedono come noi ci vediamo allo specchio.

