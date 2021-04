Il congelatore è un elettrodomestico dai mille usi. Tutti lo usano per conservare la carne o il pesce. Ma in pochi ne conoscono gli altri vantaggi. In particolare, è sorprendente il motivo per cui tutti dovrebbero surgelare le torte, ecco come farlo nella maniera corretta.

Tutti i vantaggi di mettere le torte in freezer

Sono molteplici i tipi di dolce che possono essere conservati in freezer. Ma, in particolare, è vantaggioso congelare le classiche basi per le torte. La regola vale per quasi tutti gli impasti. Fanno eccezione quelli più soffici, per esempio la chiffon cake. Infatti, rischiano di seccarsi.

Il primo motivo per congelare le torte è semplice: consente di risparmiare tempo ed energie. Infatti, si può preparare l’impasto una sola volta, cuocere numerose torte e conservarle. In questo modo, quando si vuole servire un dolce, basterà scongelarlo e decorarlo.

Ma il risultato finale sarà egualmente bello e buono? In realtà, sarà addirittura migliore. Soprattutto se si vuole scolpire o tagliare la torta per ricavarne più strati. O decorarla con una glassa o un frosting. Infatti non solo è più facile tagliare una torta a temperatura ambiente che una appena sfornata. Si evita anche che la base si sbricioli mentre la si ricopre o farcisce.

Insomma, è sorprendente il motivo per cui tutti dovrebbero surgelare le torte, ecco come farlo nella maniera corretta.

Come conservare le basi nel congelatore

Prima di mettere la torta nel congelatore, occorre aspettare che si raffreddi completamente. Solo quando la torta è a temperatura ambiente, la si può avvolgere con della pellicola in plastica. Altrimenti, si forma della condensa che rovina la consistenza del dolce. È meglio ricoprire la torta con almeno due strati di pellicola.

Le torte possono essere conservate in freezer anche per tre mesi. Quando si vuole scongelare la torta, basta lasciarla a temperatura ambiente per circa mezz’ora. È meglio farlo senza rimuovere la pellicola. In questo modo, si tratterrà l’umidità e non si seccherà il dolce. Si può poi procedere a decorare e gustare!

Approfondimento

