Avere a disposizione dei balconi in casa è sempre qualcosa che fa la differenza e per questo motivo dovremmo godercelo al meglio.

Passiamo molto tempo arredandolo in ogni dettaglio, ci sdraiamo a prendere il sole e ci ritroviamo a mangiare pranzi o cene in totale tranquillità.

Chi possiede un balcone però lo sa, c’è sempre una minaccia in agguato che mina questa sensazione pacifica a cui tanto miriamo.

È sorprendente il motivo per cui molti appendono dei foglietti in alluminio ad un filo in balcone e in questo articolo lo scopriremo.

Allontaniamo i piccioni

I volatili in questione riescono ad intrufolarsi ovunque e sono una vera e propria minaccia.

Lasciano dannosi escrementi che ci possono nuocere ed hanno potere corrosivo, col rischio di contaminare tutto ciò con cui vengono a contatto.

Possono infatti veicolare agenti patogeni pericolosi come la salmonella.

Per allontanarli non sono necessari prodotti chimici comunemente reperibili in commercio ma possiamo utilizzare metodi naturali sfruttando ciò di cui disponiamo già in casa.

Questo rimedio sarà meno nocivo per la nostra salute e per l’ambiente, oltre ad essere davvero a costo zero.

Basterà prendere della carta alluminio, quella che già utilizziamo in cucina, e tagliarla a striscioline da posizionare fuori dal nostro balcone.

Appendiamole ad un filo: i fogli di alluminio rifletteranno i raggi e la luce solare infastidendo così i tanto detestati piccioni.

È sorprendente il motivo per cui molti appendono dei foglietti in alluminio ad un filo in balcone, ma può rivelarsi una scelta vincente.

Accortezze

È sempre consigliato fare attenzione quando mangiamo fuori in balcone, cosa che spesso accade durante la bella stagione.

Come sappiamo, questi uccelli vengono spesso e volentieri attirati dalla presenza di cibo, anche solo delle semplici briciole dimenticate.

Cerchiamo sempre di non lasciare eventuali tracce di cibo sui balconi, se non vogliamo vederli arrivare in casa nostra.

Se abbiamo degli animali in casa, mettiamo all’interno le ciotole con il loro cibo, altrimenti i piccioni ne saranno attratti.