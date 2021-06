Quando torniamo dal supermercato siamo soliti sistemare in frigorifero una buona parte degli alimenti che acquistiamo.

Dagli ortaggi alle verdure, in alcuni casi così facendo stiamo commettendo un errore. Infatti, ci sono alcune tipologie di ortaggi o di frutta che non andrebbero mai sistemate nel frigorifero.

Ogni vegetale ha una sua temperatura ottimale di conservazione, sarà importante tenere conto soprattutto della temperatura minima.

Infatti, andando sotto una temperatura minima il nostro ortaggio potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

La polpa potrebbe diventare acquosa, l’ortaggio diventerà molle e ammuffirà, la buccia si scurirà e la durata si dimezzerà.

Tra gli alimenti che non dovrebbero mai essere conservati in frigorifero ne troviamo alcuni molto diffusi nelle nostre case. Ecco perché è sorprendente e pochi lo sanno ma per conservare a lungo ortaggi e pomodori non bisogna commettere questo banale errore.

Cipolle

Le cipolle, dopo essere state raccolte, entrano in un periodo di riposo. Un periodo di lunghezza variabile, fino a nove mesi, in cui la cipolla non cresce né germoglia.

Trascorso questo periodo le cipolle cominceranno a germogliare se tenute tra i dieci e i quindici gradi. Per evitare che accada le cipolle dovranno essere conservate a zero gradi o a venti gradi.

Sarebbe, però, preferibile evitare il frigorifero per via dell’eccessiva umidità e preferire un posto buio, fresco e asciutto.

Il frigorifero, infatti, potrebbe favorire la formazione di muffa.

Aglio

L’aglio, se ben conservato può durare anche sei mesi. Vietato il frigorifero che potrebbe favorire la formazione di germogli e muffa. Meglio conservarlo in un cestino di vimini con coperchio per favorire la circolazione dell’aria.

Quindi, l’aglio dovrà essere conservato in un luogo asciutto, buio e fresco. Nel caso in cui si notassero segni di muffa si consiglia di gettare via tutta la testa d’aglio.

Zucca

Le zucche a buccia spessa tenderanno a rovinarsi molto velocemente. Per questo motivo si consiglia di conservarla in un luogo fresco e buio. Ben conservata potrà mantenersi bella anche per alcuni mesi.

Nel caso delle zucchine, invece, si consiglia di consumarle in poco tempo perché si rovinano in fretta.

I fiori, invece, potranno essere conservati per un paio di giorni in frigorifero. Tuttavia dal momento che deperiscono velocemente si consiglia di consumarli il prima possibile.

Per alcuni consigli sulla raccolta dei fiori di zucca si consiglia questa lettura.

I pomodori andrebbero conservati a temperatura ambiente per preservarne aroma e sapore. La temperatura corretta per una conservazione ottimale varia dai 13 ai 22 gradi.

Studi scientifici hanno rilevato che conservare i pomodori in frigorifero non ne altera il sapore ma ne modifica l’aroma.

Nel caso di pomodoro maturo potrà essere conservato per un massimo di tre giorni in frigorifero prima che perda aroma.

Prima di consumarlo quindi tirarlo fuori dal frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente un giorno.