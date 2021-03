È sicuramente una delle cose più buffe che capita di vedere a chi vive con cani e gatti: uno scatto repentino con corsa degna di un centometrista giamaicano. È sorprendente e divertente il motivo per il quale cani e gatti si mettono a correre all’improvviso e la vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione. Questo buffissimo comportamento è stato recentemente analizzato anche dall’American Veterinary Medical Association.

Differenza tra cani e gatti

Al termine di questo piacevole studio americano, durato anni, la prima cosa che viene a galla è la differenza tra cani e gatti. È sorprendente e divertente il motivo per il quale cani e gatti si mettono a correre all’improvviso, ma non è uguale per tutti. In ogni caso, questi gesti hanno un nome: “periodi frenetici di attività casuale”. Andiamo a vedere per primi i cani e perché scattano dai blocchi come faceva Carl Lewis.

Ecco perché Fido corre all’improvviso

Dallo studio emerge che un cane scatta all’improvviso in queste situazioni:

il padrone torna a casa, scatenando tutta la sua gioia;

dopo un’intera giornata chiuso in casa o in gabbia, libera tutta l’energia;

dopo aver fatto il bagno, esplode tutta l’ansia accumulata.

Molto semplicemente i nostri amici potrebbero partire per una corsa improvvisa se stanno giocando con dei bambini. Soprattutto, ovviamente per quanto riguarda i cuccioli, sempre pronti a mettersi in pericolo e dedicarsi all’attività ludico-motoria.

Perché i gatti scattano e corrono

Gatti ancora una volta più curiosi nel loro fare, rispetto ai colleghi canini: scattano perché:

hanno fatto i loro bisogni e si sentono più leggeri;

dopo una toilettatura o l’odiato taglio delle unghie;

quando introduciamo un nuovo alimento di loro gradimento.

E, attenzione, perché, quasi sempre, secondo gli studiosi americani, il gatto sprinta soprattutto all’alba e al tramonto. Nel momento, cioè in cui i felini sono più dinamici e iperattivi.

