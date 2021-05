Un bel mazzo di fiori in un bel vaso dà un altro aspetto alla nostra casa. Piante e fiori sono un efficace complemento d’arredo che possiamo cambiare spesso. Ad un costo contenuto si può dare un tocco personale ad ogni ambiente. Orchidee, rose, girasoli, chi più ne ha più ne metta. Ma anche fiori di campagna raccolti durante una passeggiata possono dare un tocco chic. O perché no, anche fiori finti. E non per forza bisogna esagerare con le quantità. Basta sapere come disporli per dare l’effetto di un bel mazzo rigoglioso.

È sorprendente come questo trucco faccia sembrare il nostro vaso di fiori pieno e rigoglioso da far invidia a tutti

Il vaso ideale per un bel centrotavola o da riporre all’ingresso è un vaso alto. Ci si può sbizzarrire sulle forme e sugli stili. Ma scegliendo un bel vaso alto e snello si fa un figurone. Solo che purtroppo questo tipo di vaso tende sempre a sembrare un po’ vuoto. Ma non serve comprare per forza un mazzo folto per riempirlo. In realtà esiste un trucco geniale che ci permette di avere l’effetto desiderato. Ci servirà solo del semplice nastro adesivo trasparente. O se lo abbiamo, del nastro verde da fiorista.

Questo trucco si può usare per qualsiasi tipo di vaso

Vasi in vetro, ceramica, metallo. Non importa. Basterà tagliare delle strisce di nastro adesivo. E poi attaccarle in modo da creare una griglia a linee incrociate. Tipo quella che si realizza per le crostate, praticamente. Applicando le varie strisce di nastro sulla bocca del vaso. E poi inseriamo i nostri fiori, mettendo gli steli nei quadrati liberi che si creeranno. Arrangiamoli in modo da coprire ogni traccia di nastro e il gioco è fatto. Un bellissimo bouquet di fiori pieno e colorato!

Quindi, è sorprendente come questo trucco faccia sembrare il nostro vaso di fiori pieno e rigoglioso da far invidia a tutti. Ora sappiamo come far sembrare più bello il nostro mazzo di fiori anche se un po’ scarno. Ma è anche importante sapere come fare durare di più un bouquet di fiori freschi. Per evitare che secchino subito, meglio seguire la nostra guida che si può trovare qui.