Le formiche sono tra gli insetti più numerosi che vivono sulla terra. Ne esistono milioni di specie, e si trovano in qualsiasi parte del Mondo. La loro presenza è fondamentale per l’ecosistema del pianeta. Compiono delle azioni indispensabili come: la pulizia dell’ambiente, aiutare a combattere l’effetto serra, raccogliere, consumare e disperdere i semi di tantissimi vegetali.

Si nutrono di rifiuti organici, insetti o altri animali morti. Le formiche delle città, si nutrono dei rifiuti di cibo che trovano per strada, smaltendone ogni anno molte tonnellate.

Ma c’è ancora di più.

Scavando nel sottosuolo, riportano alla superficie frammenti di pietra, che contengono magnesio e calcio e che riescono ad assorbire l’anidride carbonica (CO2) esistente nell’atmosfera.

Inoltre, trasportando i semi dei vegetali, contribuiscono alla ricostruzione dell’ambiente.

Ma non è finita qui!

In questo articolo scopriremo che è sorprendente come questi piccoli insetti che a volte ci creano problemi riescano a ridurre tante malattie delle piante.

Forse, in pochi sanno che le formiche potrebbero essere molto utili alle piante.

Alcuni scienziati del dipartimento di Bioscienze dell’Università di Aarthus hanno stabilito, attraverso i loro studi che questi piccolissimi insetti riescono a ridurre tante malattie delle piante.

Gli scienziati ritengono che questi insetti rallentano almeno 14 tipi di malattie delle piante. Le formiche secernono degli antibiotici dalle ghiandole del corpo, e ospitano anche colonie di batteri.

Probabilmente potrebbe essere la presenza di queste sostanze, la chiave dei loro studi.

Affermano infatti: “non conosciamo ancora come le formiche curano le piante, sappiamo che secernono feromoni come traccia sulle piante per trovare la loro strada. L’effetto curativo sulle malattie delle piante potrebbe essere dovuto a questi feromoni che hanno proprietà antibiotiche”.

Grazie a questi studi, gli scienziati sperano in un prossimo futuro, di poter utilizzare queste sostanze con “proprietà antibiotiche” delle formiche in agricoltura, sostituendoli alle sostanze chimiche.

Le ricerche sono cominciate proprio quando gli studiosi hanno notato che le formiche del legno, trasferendosi in un frutteto, hanno causato un abbassamento della presenza di due malattie del melo: la crosta e il marciume lenticellare.

Vedremo cosa accadrà in futuro e a cosa porteranno altre ricerche in merito.