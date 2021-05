È sorprendente come queste creme fatte in casa in poche e semplici mosse rendono la pelle levigata e pronta per una abbronzatura perfetta

È arrivata l’estate. Ora più che mai nasce la motivazione forte di curare il corpo e la pelle. Forse la dieta per rimettersi in forma è stata già iniziata. Insomma, la stagione ispira a prendersi cura di sé. Tra l’altro una buona abbronzatura si ottiene solo se la pelle è idratata. Quindi, si spinge per avere una pelle nutrita. Allora perché non preparare una crema fai da te per il corpo? Si può utilizzare anche come dopo sole. Vediamo come è sorprendente come questa crema fatta in casa in poche e semplici mosse rende la pelle levigata e pronta per una abbronzatura perfetta.

Crema di cocco e vitamina E

La vitamina E è un antiossidante e fa molto bene anche alle nostre ossa oltre che alla pelle e possiede inoltre molte altre proprietà benefiche. Si tratta di utilizzare un olio biologico di cocco e comprare in farmacia le capsule di vitamina E. La preparazione di questa miscela consiste nell’unire tre cucchiai di olio di cocco e l’olio che si trova in tre capsule di vitamina E. Si mescola bene il tutto e si conserva in un contenitore di vetro e in un luogo caldo. Quando si scioglierà somiglierà ad un unguento. Questo composto renderà la pelle molto morbida e curata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Crema all’olio di semi d’uva

Per farla serviranno due cucchiai di panna, due cucchiaini di olio di semi d’uva, due cucchiaini di cera d’api e mezzo cucchiaino di gel di aloe vera. Riscaldare la cera d’api in un pentolino a bagnomaria finché si scioglie. Subito dopo aggiungere l’olio di semi d’uva, mescolare bene e farla raffreddare mescolando. Una volta ottenuta una crema, si aggiunge il gel di aloe vera.

Il consiglio è di provare a usare queste creme fai da te perché contengono prodotti fortemente idratanti. Così consegneranno alla nostra pelle un aspetto lucente. È sorprendente quindi come queste creme fatte in casa in poche e semplici mosse rende la pelle levigata e pronta per una abbronzatura perfetta.