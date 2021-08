Il fegato, come risaputo, riveste un ruolo chiave nel buon funzionamento del nostro organismo. In molti, infatti, lo definiscono “la centrale chimica” del corpo umano. È dal fegato, la ghiandola più grande che abbiamo, che dipendono funzioni fondamentali, come la digestione e il metabolismo dei cibi grassi e degli zuccheri ingeriti. Ma anche la sintesi degli ormoni e l’eliminazione delle tossine.

Proprio in considerazione di tutte queste sue funzioni è quindi fondamentale porre una particolare attenzione a questo organo, a partire dalla nostra alimentazione. Una dieta segnata da un abuso di cibi grassi, alcolici, aggiunta a uno stile di vita sedentario possono ridurne l’efficienza. La conseguenza è l’insorgenza di disturbi, infiammazioni e malattie croniche.

Di conseguenza, seguire un’alimentazione sana, seguendo una dieta mediterranea, povera di grassi e zuccheri e ricca di alcuni cibi, aiuta a far funzionare meglio il fegato.

È sorprendente come questa bevanda così comune possa prevenire il tumore al fegato

Tra le malattie più pericolose che colpiscono questo organo, c’è sicuramente il tumore al fegato, una neoplasia molto diffusa a livello mondiale (il sesto tumore più diffuso in tutto il Mondo). Da anni oramai gli studi scientifici hanno dimostrato lo stretto legame tra abuso di alcool e l’insorgenza di malattie croniche del fegato.

È molto recente (giugno 2021), invece, una ricerca pubblicata sulla rivista BMC Public Health dal prof. Paul Roderick dell’Università di Southampton che porta a risultati incredibili. Questa ricerca ha evidenziato come il consumo di caffè contribuisca a ridurre la progressione delle malattie al fegato, inclusi i tumori.

Ne bastano 3-4 tazze al giorno

Espresso, decaffeinato, solubile o preparato con la moka: qualunque esso sia, il caffè riduce del 20% l’insorgenza di malattie al fegato. Lo studio inglese ha monitorato, per 11 anni, un campione di persone (494.585) tra i 40 e i 69 anni, di cui 384.818 consumavano abitualmente il caffè.

I risultati

Il gruppo di lavoro del prof. Roderick è partito tenendo conto di alcuni fattori del campione analizzato: indice di massa corporea, consumo di alcolici e sigarette. Nel corso degli 11 anni di ricerca, è emerso che le persone che consumavano abitualmente caffè avevano ridotto del 20% l’insorgenza di malattie al fegato.

Nonostante sia la scienza a dimostrarlo, è sorprendente come questa bevanda così comune possa prevenire anche il tumore al fegato. Il consiglio è di consumarlo senza zucchero e di non superare le tre, quattro tazzine al giorno.

Approfondimento

