Quella di oggi è stata una classica seduta in cui apparentemente è accaduto poco o nulla. Ma alle volte la calma più assoluta precede eventi importanti. Potremmo usare la metafora della partenza dei 100 metri, quell’attimo in cui tutto si ferma in attesa dell’esplosione degli atleti. Oppure potremmo utilizzare la metafora della quiete prima della tempesta.

Oggi i mercati azionari sono rimasti ingessati, usando un termine tecnico, nel senso che si sono mossi poco. I volumi scarsi non hanno prodotto movimenti evidenti dei prezzi. Piazza Affari non è stata l’unica Borsa a rimanere quasi ferma. Tutte le Borse europee si sono mosse poco. Quella tedesca ha guadagnato lo 0,2%, Parigi ha chiuso in calo dello 0,2%, Londra ha perduto lo 0,6%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) a fine seduta ha guadagnato lo 0,3% chiudendo a 25.452 punti.

Ma qualcosa sul listino italiano è accaduto e di molto curioso. È sorprendente come a Piazza Affari un titolo abbia preso il volo su una clamorosa indiscrezione che poi si è rivelata falsa. Ma prima vediamo le ragioni di questa immobilità. Gli operatori oggi hanno atteso il dato delle domande di sussidi alla disoccupazione del mercato del lavoro USA. Il dato è stato positivo ma inferiore alle attese ed ha influito sull’avvio degli indici statunitensi, che sono partiti in calo.

Ma il vero motivo dell’immobilità riguarda una informazione che arriverà domani. Alle 14:30 verrà comunicato il dato dell’occupazione americana a maggio. Il mercato punta su un dato positivo, ma non troppo. Perché se l’occupazione crescesse troppo, la FED potrebbe rivedere la strategia monetaria in atto.

È sorprendente come a Piazza Affari un titolo abbia preso il volo su una clamorosa indiscrezione che poi si è rivelata falsa

Intanto sul mercato italiano tornano a salire titoli che nelle scorse settimane erano rimasti in ombra. È il caso del titolo Ferrari, che oggi ha guadagnato il 2% chiudendo 177,9 euro. Il rialzo del petrolio, trascinato dalla ripresa economica, ha spinto ancora al rialzo i prezzi di Saipem che hanno guadagnato l’1,4%. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno fatto un’analisi del titolo.

Ma il caso della giornata è Illimity Bank. L’azione oggi è schizzata in alto, chiudendo quasi del 6% su un’indiscrezione. Ovvero che un gruppo finanziario sia interessato ad acquisire una partecipazione nella banca. La notizia è stata pubblicata su un importante quotidiano nazionale. Peccato che la banca abbia smentito che ci siano trattative in corso. La stessa società che avrebbe dovuto acquistare una quota di rilievo, ha smentito qualsiasi offerta. Sta di fatto che su questa indiscrezione, smentita dagli interessati, il titolo ha guadagnato quasi il 6%. Per la gioia dei fortunati azionisti.

