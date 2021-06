In estate ci preoccupiamo molto di alcune cose quando siamo sdraiati al sole. Innanzitutto, come prendere la nostra tintarella senza scottarci e avere una pelle scura e protetta. In secondo luogo, come mantenersi allo stesso tempo freschi e dissetati.

In merito al primo punto noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo dato qualche suggerimento su cosa fare per evitare dolori da scottature quando si va al mare. Invece, per rimanere freschi e dissetati, esistono diversi modi e bevande da preparare in casa molto dissetanti per questo scopo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nonostante ciò, è sorprendente che solo in pochi sanno che lo zenzero così cucinato può diventare una bevanda fresca e dissetante per l’estate.

Proprio questo alimento tipico di altri contesti culinari è un rimedio contro il caldo e la sete da poter preparare in casa senza molta fatica. Per prepararla, serviranno pochi ingredienti che andremo qui di seguito ad elencare.

Gli ingredienti necessari

Sono necessari un limone bio, una radice di zenzero fresco di una lunghezza di circa 5 cm. Poi una bottiglia di acqua naturale e infine 5 cucchiai di zucchero. Presi gli ingredienti, la preparazione non richiederà troppo tempo.

Le fasi di preparazione della bevanda allo zenzero

Per prima cosa si deve sbucciare lo zenzero e tritarlo molto finemente. L’alternativa migliore è quella di frullarlo con un robot da cucina aggiungendo un po’ d’acqua oppure semplicemente grattugiarlo.

Successivamente il secondo step è prendere la crema di zenzero e farla bollire in una pentola con circa 200 grami di acqua aggiungendo lo zucchero. Serviranno appena 15-20 minuti massimo e si otterrà uno sciroppo denso da fare raffreddare.

Fatto ciò, si dovrà prendere la bottiglia d’acqua naturale che dovrà essere ghiacciata e aggiungere il succo di limone spremuto con la sua buccia. Quindi bisognerà versare lo sciroppo di zenzero raffreddato nella bottiglia fredda e mettere tutto in frigorifero per una notte.

Il giorno dopo avremo pronta una bevanda fresca dissetante ed energetica. Date le sue proprietà è sorprendente che solo in pochi sanno che lo zenzero così cucinato può diventare una bevanda fresca e dissetante per l’estate.